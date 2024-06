Nuevo sistema pensional en Colombia: lo bueno y lo malo, según un experto

Colombia amanece con unnuevo modelo pensional, aprobado por la Cámara de Representantes en su plenaria del pasado viernes, 14 de junio de 2024. El modelo tiene cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo (componente de ahorro individual y componente prima media) y ahorro voluntario.

Mauricio Olivera, vicerrector financiero de la Universidad de Los Andes y expresidente de Colpensiones, opinó sobre el modelo de pilares del nuevo sistema pensional en Colombia, el cual entraría en vigencia a mediados de 2025.

“En realidad en la mayoría de los países en el mundo existe el modelo de pilares. Es un modelo que tiene presiones financieras, tiene presiones demográficas, pero funciona relativamente bien. Sobre todo, porque el pilar de Colpensiones, que en todos los países se llama un sistema de reparto, y el de los fondos privados, que se llama capitalización individual, son complementarios y acá lo que se busca es esa complementariedad. Yo creo que está bien el sistema de pilares”, manifestó Olivera.



Pilar solidario

El experto explicó a detalle el pilar solidario que, según establece la norma, va a beneficiar a mujeres de 60 años o más y a hombres de 65 años o más, que nunca lograron adquirir una pensión, que están actualmente en condición de pobreza extrema y que, además, recibirán una renta básica de $223.000 mensuales, lo que los saca inmediatamente de la línea de pobreza extrema.

Olivera respondió a qué tan bueno es ese pilar solidario, cuántas personas pueden estar en él y qué tan costoso puede resultar para el Estado.

“El pilar es muy bueno, era necesario. Era inaceptable socialmente que hubiera adultos mayores sumidos en la pobreza, sin un ingreso, de pronto enfermos, sin poder trabajar, sin oportunidades laborales. Entonces, me parece que es un buen camino. Aunque ya existía con Colombia Mayor, esta solo les daba $80.000, no salían de la línea de pobreza extrema y se le daba a muy pocos adultos mayores”, empezó diciendo el experto en diálogo con Noticias Caracol.

“El objetivo de este pilar solidario es cubrir a todos los adultos mayores que estén en esa condición con $223.000. Yo creo que eso es un paso social muy bueno y era necesario”, complementó Olivera.



Pilar semicontributivo

El segundo pilar, el semicontributivo, va dirigido también a mujeres mayores de 60 años y a hombres mayores de 65 años que sí han logrado cotizar alguna parte de sus semanas, entre 300 y hasta 1.000, pero que tampoco les fue suficiente para adquirir una pensión.

Ellos van a un programa que ya existe como es el de Beneficios Económicos Periódicos, Beps, en el cual les dan a las personas una renta vitalicia, hasta el fin de sus días, que en el mejor de los casos será del 80% del salario mínimo.

Pese a que en la actualidad el programa Beps es voluntario, o sea que la persona puede ingresar de forma voluntaria o reclamar su dinero para administrarlo de la forma en que quiera, con el nuevo sistema pensional es obligatorio ir a Beps.

¿Qué tan bueno o malo es que se vuelva obligatorio este programa Beps? Olivera contesta: “A mí me parece muy bueno que cuando se llega a la edad y no se hayan cumplido las semanas sea obligatorio pasarlo a una renta vitalicia. Hay personas que lo van a criticar mucho, pero, en general, y esto es un descubrimiento de la teoría del comportamiento económico, los seres humanos preferimos el presente que el futuro y nos terminamos gastando esos ahorros en 5, 6, 7 años y luego, el resto del tiempo, quedamos sin plata. Entonces, esa obligatoriedad en ese momento a mí me parece importante. Lo que me preocupa no es esa obligatoriedad en ese momento, sino que no se incentive lo voluntario para que las personas ahorren. Eso debería incentivarse mucho más, porque mientras más ahorren las personas, así estén en la informalidad, creo que va a ayudar a tener un mejor ahorro y a poder tener esa atención mucho más asegurada”.

Preguntado sobre qué tan costoso fiscalmente le va a resultar al Estado el subsidio en los pilares solidario y semicontributivo, Olivera asegura: “Ahí no hay un costo muy grande. Cuando creamos los beneficios económicos periódicos Beps hace ya 12 años, el costo era más o menos medio punto del Producto Interno Bruto (PIB) y era necesario, además porque es necesario incentivar a las personas para que ahorren. Ahora, lo importante sería poder eliminar ese sistema y ese sistema sólo se elimina si se es una buena reforma laboral. Si permitimos que las personas coticen, independientemente de su forma de trabajar, de su forma de estar contratado, habrá mucho más ahorro y eso permitirá que más personas lleguen a la pensión sin tener que poner tantos recursos del Estado”.



Pilar contributivo

La mayor polémica durante el tránsito de este proyecto en el Congreso ha venido por cuenta del pilar contributivo, ya que ahora las personas que ganen menos de 2,3 salarios mínimos obligatoriamente van a ir a Colpensiones, y si gana más, entonces la parte del exceso de esos 2,3 salarios mínimos irán a un fondo privado de pensiones.

Sobre este modelo, Olivera cree que “sí se quitaron esas pensiones altísimas de 25 salarios mínimos, esas pensiones ya no van a tener subsidios, pero lo que se buscaba es que el umbral fuera más bajo, lo más bajo posible, por una razón: cada peso que entra en Colpensiones no alcanza para pagar la pensión como se liquida en Colpensiones. Entonces, cada peso que entra en Colpensiones genera una deuda a futuro. Cuando esa persona que está cotizando ahí vaya a pedir su pensión, va a tocar poner plata del Estado y eso no nos va a afectar a nosotros ahora, pero a nuestros hijos y a nuestros nietos, sí. Es decir, hubiera podido. Ya no hay pensiones de 25, ni de 20, ni de 10, ni de 5 salarios mínimos con subsidios altos”.

Preguntado sobre si Colpensiones está preparado con este modelo a pasar de tener, más o menos, 6 millones de afiliados a 24 millones de afiliados en un año, Olivera aseguró que “lo que está pasando es que el Gobierno se va a meter un tiro en el pie, porque en un año Colpensiones no va a estar preparado y va a empezar la desconfianza nuevamente en el sistema. Me parece que es muy riesgoso que empiece a operar el primero de julio del 2025. Yo cuando estuve en convenciones tuve que reestructurarla una vez y eso me tomó dos años. Este es un tema mucho más largo, muy técnico y creo que es un error que empiecen a implementarla el primero de julio”.



Pilar ahorro voluntario

Finalmente, el pilar del ahorro voluntario será para muy poca gente, personas con capacidad de ahorro, para complementar su pensión y lo harán en entidades privadas, algo que existe actualmente.

Dentro de los beneficios para las mujeres que incluye la nueva reforma pensional está que se les va a bajar, gradualmente, el número de semanas exigidas a 1.000. Además, les van a hacer un descuento de 50 semanas por cada hijo tenido, hasta tres hijos, cuando necesiten esas semanas para poderse pensionar.

¿Qué tanto hace justicia con las mujeres esos beneficios? El experto adujo que “el enfoque de género era muy importante en esta reforma. Lo de los hijos se había discutido mucho antes. Lo de las 1.000 semanas no viene tanto por el Gobierno sino por la corte. Esto tiene un costo fiscal adicional que los colombianos tenemos que tener en cuenta y nuestros impuestos van a pagar esto. Es importante una buena reforma laboral para que las mujeres tengan más oportunidades laborales”.

Conozca mucho más sobre la reforma laboral y las opiniones del experto Mauricio Olivera en el video incluido en este artículo.

