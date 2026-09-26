Número ganador de Chontico Día hoy: resultado del sábado 26 de septiembre de 2026

Este sábado 26 de septiembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Chontico Día, uno de los juegos de chance que permite a los participantes elegir números de cuatro cifras. El resultado de esta jornada se conocerá después del sorteo, previsto para la 1:00 p.m.

Los jugadores podrán consultar en esta nota el número ganador y la quinta cifra, una vez sean publicados. Mientras tanto, es importante tener presente que el resultado se encuentra pendiente.

Resultado del Chontico Día hoy

El sorteo de este sábado 26 de septiembre está pendiente de resultado.



Número ganador: 8451

Quinta cifra: 6

Cuando se conozcan las cifras, los participantes podrán compararlas con los datos de su tiquete para comprobar si obtuvieron algún premio, según la modalidad de apuesta seleccionada.



¿A qué hora juega Chontico Día?

El Chontico Día se juega todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m. Los resultados se pueden consultar después de la realización del sorteo a través de los canales autorizados.



¿Cómo se juega el Chontico?

Para participar, el jugador selecciona un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y escoge la modalidad de apuesta. Según las condiciones del juego, puede participar con una, dos, tres o las cuatro cifras, de acuerdo con las opciones disponibles.

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Antes de realizar una apuesta, se recomienda revisar las reglas de la modalidad elegida y conservar el comprobante emitido en un punto autorizado.

El Chontico está asociado al Valle del Cauca y cuenta con diferentes sorteos, entre ellos Chontico Día y Chontico Noche. También existe el Super Chontico Millonario, que tiene una programación especial.

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Revise su tiquete

Cuando se publique el resultado del sorteo de este sábado, verifique las cifras de su tiquete y las condiciones de la apuesta. Recuerde conservar el comprobante en buen estado y consultar el plazo establecido para reclamar un eventual premio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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