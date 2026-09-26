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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Caribeña Día hoy 26 de septiembre de 2026: resultado y números ganadores de la jornada

Caribeña Día hoy 26 de septiembre de 2026: resultado y números ganadores de la jornada

Este sábado 26 de septiembre se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Día. Consulte aquí el número ganador y la quinta cifra una vez sean publicados.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Caribeña Día
Caribeña Día -
Getty Images - Caribeña Día

Este sábado 26 de septiembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Día, uno de los juegos de chance que cuenta con jornadas diarias. Los participantes podrán consultar en esta nota el número ganador y la quinta cifra una vez finalice el sorteo.

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La jornada de este sábado está programada para las 2:30 p.m., por lo que el resultado se conocerá después de realizarse el sorteo. Por ahora, las cifras ganadoras están pendientes de definición.

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Resultado de Caribeña Día hoy

El resultado correspondiente al sábado 26 de septiembre aún está pendiente.

  • Número ganador: por definir.
  • Quinta cifra: por definir.

Una vez sean divulgados los resultados, los jugadores podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes y comprobar si obtuvieron algún acierto, de acuerdo con la modalidad elegida.

¿A qué hora juega Caribeña Día?

Caribeña Día realiza su sorteo a las 2:30 de la tarde. La programación contempla jornadas todos los días, incluidos domingos y festivos.

Además del sorteo diurno, este chance cuenta con una edición nocturna que se realiza a las 10:30 p.m. de lunes a viernes.

¿Cómo se juega Caribeña Día?

Este chance ofrece diferentes modalidades para participar. Una de ellas es la apuesta de cuatro cifras directa o Superpleno, en la que se debe acertar la combinación exacta y en el mismo orden en que aparece en el resultado.

También está disponible la modalidad de cuatro cifras combinadas, en la que el orden de los números no determina el acierto. A estas alternativas se suman apuestas con tres, dos o una cifra, según las opciones establecidas para el juego.

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Por ello, después de conocer el resultado de este sábado, es importante revisar las condiciones de la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta.

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Revise su tiquete

Cuando se publique el resultado de Caribeña Día del 26 de septiembre, compare cuidadosamente las cifras anunciadas con las de su comprobante.

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En caso de obtener un premio, conserve el tiquete en buen estado y consulte las condiciones y el plazo establecido para realizar la reclamación correspondiente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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