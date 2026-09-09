Números ganadores de las loterías hoy 9 de septiembre: resultados de Manizales, Meta, Valle y Baloto

Este miércoles 9 de septiembre de 2026 se cumple una nueva jornada de sorteos de las loterías de Manizales, Meta y Valle, además de Baloto y Revancha. Cada uno de estos juegos tiene reglas diferentes para establecer las combinaciones ganadoras, por lo que es necesario revisar los datos correspondientes a cada sorteo.



Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales hace parte de los sorteos programados habitualmente para los miércoles. Para determinar un premio, los jugadores deben comparar el número de cuatro cifras y la serie registrada en su billete con la combinación oficial.



Número ganador: pendiente

pendiente Serie: pendiente

Lotería del Meta

La Lotería del Meta también tiene programado su sorteo para este miércoles. Al igual que otras loterías tradicionales, el resultado está compuesto por un número y una serie, datos que deben ser comprobados en el billete para establecer si existe algún premio.



Número ganador: 3797

3797 Serie: 031

Lotería del Valle

Este miércoles también se realiza el sorteo número 4865 de la Lotería del Valle, que tiene como principal atractivo un premio mayor de $9.000 millones.

El sorteo está programado para las 10:30 de la noche y puede seguirse por Telepacífico y mediante el Facebook Live oficial de la entidad.



Número ganador: 7096

7096 Serie: 149

El billete completo tiene un valor de $18.000 y está dividido en tres fracciones de $6.000 cada una. Además del premio mayor, el plan de premios contempla diferentes secos y aproximaciones.

Baloto y Revancha

La programación de la noche se completa con Baloto y Revancha, cuya mecánica es diferente a la de las loterías tradicionales. En estos juegos se seleccionan cinco números y una Superbalota.



Resultado Baloto

Números ganadores: pendientes

pendientes Superbalota: pendiente

Resultado Revancha

Números ganadores: pendientes

pendientes Superbalota: pendiente

¿Qué hacer si tiene una combinación ganadora?

Si después de la publicación oficial encuentra coincidencias, debe conservar el billete o comprobante original en buenas condiciones y consultar las condiciones de reclamación establecidas por el operador correspondiente.



En las loterías tradicionales se debe verificar tanto el número como la serie. En Baloto y Revancha, la comprobación se realiza con los cinco números seleccionados y la Superbalota.

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Quienes resulten ganadores deberán reclamar sus premios dentro del plazo establecido de un año, contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez cumplido este periodo sin que se haya realizado la reclamación, los recursos correspondientes serán destinados a programas sociales y de salud, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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