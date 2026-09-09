¿Cuál fue el resultado de la Lotería del Valle de este miércoles 9 de septiembre de 2026?

La Lotería del Valle realiza este miércoles 9 de septiembre de 2026 su sorteo número 4865, una jornada que tiene como principal atractivo un premio mayor de $9.000 millones. El sorteo está programado para las 10:30 de la noche y podrá seguirse a través de Telepacífico y del Facebook Live oficial de la entidad.

¿Cuánto cuesta el billete de la Lotería del Valle?

El billete completo tiene un valor de $18.000 y está conformado por tres fracciones. Cada fracción cuesta $6.000 y da derecho a una tercera parte del premio que corresponda en caso de resultar favorecida.

La participación se realiza mediante un número de cuatro cifras acompañado de una serie de tres dígitos. Por esta razón, al momento de consultar los resultados es importante comprobar ambos datos y no únicamente la combinación numérica.



Premios del sorteo 4865

Además del premio mayor de $9.000 millones, el plan correspondiente a esta jornada contempla diferentes premios secos y aproximaciones.



Entre los principales premios anunciados para el sorteo de este miércoles están:



Premio mayor: $9.000 millones.

Seco: $500 millones.

2 secos: $100 millones cada uno.

Secos de $60 millones.

Seco: $40 millones.

25 secos: $30 millones cada uno.

A estos premios se suman las aproximaciones que paga la Lotería del Valle de acuerdo con las condiciones establecidas para cada sorteo.

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Resultado de la Lotería del Valle del 9 de septiembre

El número ganador y la serie del sorteo 4865 se encuentran pendientes de confirmación.



Número ganador: 7096

7096 Serie: 149

La Lotería del Valle realiza sus sorteos ordinarios cada miércoles y, para esta jornada, mantiene un plan de premios que supera los $22.000 millones.

¿A qué hora juega la Lotería del Valle?

El sorteo 4865 se realiza este miércoles 9 de septiembre de 2026 a las 10:30 p.m. La transmisión puede seguirse por Telepacífico y mediante el Facebook Live oficial de la Lotería del Valle.

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El resultado definitivo se conocerá una vez termine el sorteo y sean confirmados los datos correspondientes al número y la serie ganadora.

¿Cómo reclamar un premio?

Si el número y la serie de un billete o fracción coinciden con los resultados oficiales, el ganador debe conservar el documento original en buen estado para adelantar el proceso correspondiente.

También es necesario verificar primero la información publicada oficialmente y comprobar que los datos del billete coincidan con los del sorteo antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co