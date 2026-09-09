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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Cuál fue el resultado de la Lotería del Valle de este miércoles 9 de septiembre de 2026?

¿Cuál fue el resultado de la Lotería del Valle de este miércoles 9 de septiembre de 2026?

La noche de este miércoles tendrá un nuevo sorteo de la Lotería del Valle, cuyo premio mayor asciende a $9.000 millones. Siga los resultados EN VIVO.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 9 de sept, 2026
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¿Cuál fue el resultado de la Lotería del Valle de este miércoles 9 de septiembre de 2026?
Resultado de la Lotería del Valle -
Lotería del Valle - Canva

La Lotería del Valle realiza este miércoles 9 de septiembre de 2026 su sorteo número 4865, una jornada que tiene como principal atractivo un premio mayor de $9.000 millones. El sorteo está programado para las 10:30 de la noche y podrá seguirse a través de Telepacífico y del Facebook Live oficial de la entidad.

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¿Cuánto cuesta el billete de la Lotería del Valle?

El billete completo tiene un valor de $18.000 y está conformado por tres fracciones. Cada fracción cuesta $6.000 y da derecho a una tercera parte del premio que corresponda en caso de resultar favorecida.

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La participación se realiza mediante un número de cuatro cifras acompañado de una serie de tres dígitos. Por esta razón, al momento de consultar los resultados es importante comprobar ambos datos y no únicamente la combinación numérica.

Premios del sorteo 4865

Además del premio mayor de $9.000 millones, el plan correspondiente a esta jornada contempla diferentes premios secos y aproximaciones.

Entre los principales premios anunciados para el sorteo de este miércoles están:

  • Premio mayor: $9.000 millones.
  • Seco: $500 millones.
  • 2 secos: $100 millones cada uno.
  • Secos de $60 millones.
  • Seco: $40 millones.
  • 25 secos: $30 millones cada uno.

A estos premios se suman las aproximaciones que paga la Lotería del Valle de acuerdo con las condiciones establecidas para cada sorteo.

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Resultado de la Lotería del Valle del 9 de septiembre

El número ganador y la serie del sorteo 4865 se encuentran pendientes de confirmación.

  • Número ganador: 7096
  • Serie: 149

La Lotería del Valle realiza sus sorteos ordinarios cada miércoles y, para esta jornada, mantiene un plan de premios que supera los $22.000 millones.

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¿A qué hora juega la Lotería del Valle?

El sorteo 4865 se realiza este miércoles 9 de septiembre de 2026 a las 10:30 p.m. La transmisión puede seguirse por Telepacífico y mediante el Facebook Live oficial de la Lotería del Valle.

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El resultado definitivo se conocerá una vez termine el sorteo y sean confirmados los datos correspondientes al número y la serie ganadora.

¿Cómo reclamar un premio?

Si el número y la serie de un billete o fracción coinciden con los resultados oficiales, el ganador debe conservar el documento original en buen estado para adelantar el proceso correspondiente.

También es necesario verificar primero la información publicada oficialmente y comprobar que los datos del billete coincidan con los del sorteo antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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