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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Qué números cayeron en Baloto y Revancha hoy 9 de septiembre? Resultado del sorteo

¿Qué números cayeron en Baloto y Revancha hoy 9 de septiembre? Resultado del sorteo

Antes de realizar cualquier trámite, se recomienda verificar que los números y la Superbalota correspondan exactamente con el resultado oficial del sorteo.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 9 de sept, 2026
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¿Qué números cayeron en Baloto y Revancha hoy 9 de septiembre? Resultado del sorteo
Baloto y Revancha - Canva

Este miércoles 9 de septiembre de 2026 se realiza una nueva jornada de Baloto y Revancha, juegos que hacen parte de la programación semanal de sorteos en Colombia. De acuerdo con la información oficial, Baloto se sortea los lunes, miércoles y sábados, entre las 11:00 y las 11:15 p.m., y las transmisiones se realizan en vivo a través de Canal 1.

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¿Cómo se juega Baloto?

Para participar en Baloto, cada jugador debe escoger cinco números entre el 1 y el 43 y una Superbalota entre el 1 y el 16. La selección puede hacerse directamente o dejar que el sistema genere la combinación.

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La apuesta básica de Baloto tiene un valor de $6.000, mientras que agregar la modalidad Revancha requiere $3.000 adicionales. Con esta última opción, el jugador participa con los mismos números en un segundo sorteo y puede acceder a un acumulado independiente.

Resultado de Baloto hoy 9 de septiembre

El resultado oficial del sorteo de este miércoles todavía está pendiente de publicación.

  • Balotas ganadoras: pendiente
  • Superbalota: pendiente

El resultado debe ser verificado una vez termine la extracción y sea registrado en los canales oficiales del juego.

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Resultado de Revancha hoy 9 de septiembre

Para la modalidad Revancha, que utiliza la misma combinación seleccionada para Baloto, el resultado también se encuentra pendiente al momento de publicación de esta información.

  • Balotas ganadoras: pendiente
  • Superbalota: pendiente

¿Qué acumulados tiene Baloto y Revancha?

Para el sorteo programado este miércoles, el operador reporta un acumulado de $57.600 millones para Baloto y de $3.000 millones para Revancha. Estas cifras corresponden a los acumulados anunciados para la jornada del 9 de septiembre.

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Los montos pueden aumentar cuando no existe un ganador del premio mayor, de acuerdo con la dinámica de acumulación establecida para cada modalidad.

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¿Qué hacer si tiene una combinación ganadora?

Si los números de un tiquete coinciden con alguna de las combinaciones premiadas, es importante conservar el comprobante en buen estado y seguir el procedimiento establecido por el operador para la reclamación.

Antes de realizar cualquier trámite, se recomienda verificar que los números y la Superbalota correspondan exactamente con el resultado oficial del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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