Número ganador del Sinuano Noche de hoy, miércoles 9 de septiembre: resultados del último sorteo

Un nuevo sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo este martes 8 de septiembre. Para participar, el usuario acude a las taquillas físicas o plataformas digitales de redes autorizadas para seleccionar de manera libre una combinación de cuatro números entre el 0000 y el 9999. En cuanto al presupuesto, el reglamento permite realizar jugadas desde montos muy bajos, habitualmente fijados desde los $500 hasta $1.000 pesos colombianos, existiendo plena libertad para incrementar la inversión en una misma jugada y elevar así el potencial de ganancia.

Resultados hoy, Sinuano Noche 9 de septiembre

En coordinación con los delegados de supervisión y el canal regional Telecaribe, dejamos habilitada la siguiente tabla de datos en tiempo real. Los números ganadores se ingresarán de inmediato una vez concluya la extracción neumática de las tómbolas oficiales a las 10:30 p.m.:

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Números ganadores:

La quinta:



Estructura de apuesta y plan de recompensas

El Sinuano Noche se enmarca dentro de la categoría de apuesta paramutual y directa sobre cuatro dígitos, brindando una flexibilidad que lo distingue de las loterías tradicionales. Cada jugador selecciona una combinación numérica de cuatro cifras comprendida entre el 0000 y el 9999. El esquema de incentivos monetarios está diseñado en función de los aciertos logrados en la colilla:

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Acierto de 4 Cifras (Superpleno): Otorga 4.500 veces la suma apostada al coincidir en el orden exacto.

Otorga la suma apostada al coincidir en el orden exacto. Acierto de 3 Cifras (Directa): Paga 400 veces el valor invertido para la secuencia exacta de las tres primeras o tres últimas cifras.

Paga el valor invertido para la secuencia exacta de las tres primeras o tres últimas cifras. Acierto de 2 Cifras ("Pata"): Retribuye 50 veces el valor apostado sobre las dos cifras finales.

Retribuye el valor apostado sobre las dos cifras finales. Acierto de 1 Cifra ("Uña"): Devuelve 5 veces el monto de la jugada al acertar el último dígito.

Devuelve el monto de la jugada al acertar el último dígito. Modalidad "La Quinta": Corresponde a una balota adicional que habilita multiplicadores y bonos especiales fijados por los concesionarios autorizados.

Una de las principales fortalezas del Sinuano es su modelo democrático de participación. No se requiere la compra de billetes completos ni fraccionados de alto valor. Cualquier ciudadano mayor de edad puede realizar apuestas desde montos tan accesibles como $500 o $1.000 pesos colombianos en los puntos habilitados de SuperGIROS, Record y plataformas digitales oficiales. La normativa permite, además, escalar el valor de la apuesta libremente para elevar en esa misma proporción el monto final del premio.

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¿Cómo cobrar un premio?

En caso de que su formulario resulte favorecido en la jornada de hoy, las autoridades reguladoras exigen el cumplimiento de las siguientes pautas administrativas:

Intactitud del comprobante: El tiquete físico expedido en la terminal es un título valor al portador. Debe conservarse sin enmiendas, tachaduras, rasgaduras ni desgaste térmico que impida la lectura clara de la serie o del código QR. Cobro de menor cuantía: Para incentivos inferiores a seis Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), el ganador puede acudir a cualquier centro de servicio autorizado con su cédula de ciudadanía original y el billete premiado. Premios de gran cuantía y tributación: Cuando el valor a cobrar supera los topes legales fijados en Unidades de Valor Tributario (UVT), la reclamación se efectúa en las sedes administrativas de la empresa concesionaria. Conforme al Estatuto Tributario administrado por la DIAN, a estos premios se les aplica una retención automática en la fuente del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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