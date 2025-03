Pago del impuesto predial en Bogotá: ¿cómo descargar el recibo y cuáles son los descuentos que hay?

Uno de los tributos más conocidos en Bogotá es el impuesto predial , aquel que deben pagar los habitantes de la ciudad que cuenten con bienes inmuebles o predios ubicados en el Distrito Capital. El pago de este tributo de carácter obligatorio otorga ciertos beneficios que pueden ayudar a los contribuyentes, tales como algunos significativos descuentos.

Además de descuentos, el pago del impuesto predial en Bogotá, tal como ha dado a conocer la Secretaría Distrital de Hacienda, puede ser diferido a cuotas mediante el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), un mecanismo que permite diferir el pago de la deuda en cuatro partes iguales durante todo el año y sin intereses.

Quienes estén interesados en acogerse a esta modalidad deben hacer la respectiva declaración inicial a través de la oficina virtual de la Secretaría de Hacienda con un plazo límite del 9 de mayo de 2025.



Fechas de pago del impuesto predial en Bogotá 2025, diferido a cuotas:

Cuota 1: 6 de junio de 2025

Cuota 2: 8 de agosto de 2025

Cuota 3: 3 de octubre de 2025

Cuota 4: 5 de diciembre de 2025

Imagen de Satheesh Sankaran en Pixabay

Ahora bien, pasada la primera mitad de marzo de 2025 es necesario tener en cuenta cuáles son los descuentos que aún siguen vigentes, así como también el paso a seguir correspondiente para que las personas puedan pagar de manera oportuna sus obligaciones con el Distrito.



Impuesto predial en Bogotá: ¿cuáles son los descuentos disponibles?

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá explicó que hasta el próximo viernes 25 de abril los habitantes de la capital podrán cancelar el impuesto predial con un 10 por ciento de descuento, es decir que los contribuyentes todavía tienen cerca de cuarenta días para poder efectuar este pago con dicho beneficio.

Una vez pasado este plazo máximo para obtener la rebaja, quienes no hayan logrado pagar su deuda deben tener en cuenta que tendrán hasta el 11 de julio para efectuar el pago oportuno. Aunque entre el 25 de abril y el 11 de junio no se habilitarán descuentos, quienes cancelen el impuesto durante estas fechas no contarán con amonestaciones.



Impuesto predial en Bogotá: ¿cómo descargar el recibo?