Pérdidas millonarias por cuenta de bloqueos fue tema clave en Congreso de Analdex

Las consecuencias de los bloqueos en el país fueron tema en el primer día del Congreso de Analdex, el gremio de los exportadores, que advirtieron pérdidas millonarias.

El presidente de la junta directiva, Ronald Bakalarz, expresó su preocupación, ya que aseguró que durante 2023 se registraron cerca de 500 bloqueos que dejaron pérdidas por 3,6 billones de pesos.

Según el directivo, la situación este año es similar y a la fecha ya hay pérdidas que superan el billón de pesos.

"Las pérdidas ascienden a 1,1 billones debido al lucro cesante y otras afectaciones económicas. Los bloqueos han sido provocados por diversas razones, servicios públicos, precios de los combustibles y temas ambientales", manifestó Ronald Bakalarz, presidente de la junta directiva de Analdex.

Otro tema sobre la mesa del Congreso de Analdex

El presidente de Analdex, Javier Díaz, hizo referencia a la prohibición de exportaciones de carbón a Israel.

"La consideración es que Israel está atacando a Hamás y matando a los palestinos, a mujeres, a niños y uno no entiende por qué esta consideración no se aplica a Rusia, que en su invasión a Ucrania está haciendo lo mismo matando mujeres y niños; o porque no se aplica a Venezuela, que vive una represión después del fraude electoral, o porque no se aplica a Nicaragua o a Cuba que no respetan los derechos humanos", señaló Javier Díaz, presidente ejecutivo de Analdex.

Por cuenta de esta decisión, Colombia va a dejar de percibir cerca de 650.000 millones de pesos, de los cuales 100.000 millones iban destinados por compensaciones y regalías para regiones como La Guajira y el departamento del Cesar.

Ambos representantes del gremio dijeron que están en total desacuerdo con una posible reforma tributaria que, en vez de incentivar más cargas impositivas para todos los empresarios, necesita más incentivos fiscales.

