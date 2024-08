¿Minhacienda traicionó la confianza de gremios de carga al subir precio de diésel?

Sobre el alza anunciada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el precio del diésel, se pronunció el presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas. En diálogo con Noticias Caracol en vivo, dijo que la operación no es rentable si se presenta ese incremento y habló de un cese de actividades si no logran trasladar esos costos.

¿Por qué fracasó la negociación con el Gobierno?

Cárdenas respondió que todo se remonta al pasado 16 de agosto, cuando sostuvieron conversaciones con el ministro Bonilla, quien, se suponía “iba a conversar con el presidente para llegar a un consenso con nosotros, con el grupo de Unidos, para el beneficio de todos, pero resulta que el día de ayer, lunes, rompe esa poca confianza que teníamos nosotros con el Gobierno y anuncia el ministro que sube o sube el ACPM con o sin acuerdo. Gran problema para nosotros y gran sorpresa porque eso no fue lo que acordamos en su momento”.

Cárdenas afirma que en el gremio “estamos pidiendo, primero, que se respete la palabra del mismo ministro que nos dijo que primero se sentaba con nosotros a ver en qué o qué razón nos mandaba el presidente Gustavo Petro, hoy nos sentimos defraudados y, digamos, que de una manera u otra en un limbo porque no sabemos qué va a pasar”.

El presidente de Fedetranscarga afirma que “el subir el precio del diésel, para nosotros de esa manera, va a ser un golpe duro a la economía de nuestro sector y mientras que nosotros trasladamos esos sobrecostos al generador de carga, vamos a perder mucho dinero, que vamos a llegar a un punto en que realmente nos toca parar los vehículos porque no va a ser rentable andar por las carreteras del país y, peor aún, que toda esa gente a la que le generamos el empleo, los conductores que manejan un camión y todos los que tienen que ver con el sector de transporte, van a estar completamente desamparados porque nos toca despedirlos”.

¿Habrá paro de camioneros?

Cárdenas informó que “si nosotros no somos rentables y si no podemos trasladar ese sobrecosto que va a tener el sector, no es bueno que sigamos trabajando”.

