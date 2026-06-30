Precio del dólar en Colombia hoy, 30 de junio de 2026: así abrió la TRM este martes

El mercado cambiario en Colombia cierra el primer semestre del año exhibiendo una marcada estabilidad en su cotización oficial, un alivio para los importadores y un desafío técnico para el sector exportador. Este martes 30 de junio de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se mantiene firme, consolidando una tendencia de estabilización que ha caracterizado las últimas jornadas del mes.



Precio del dólar en Colombia el martes 30 de junio de 2026

Para este 30 de junio, la Superintendencia Financiera de Colombia certificó la TRM en $3.443,59. Esta cifra no registró variaciones frente al día anterior debido al comportamiento lateral de las últimas sesiones. Al evaluar el desempeño a mediano plazo, el panorama es de un claro descenso de la divisa estadounidense en el país: la TRM actual representa una reducción del 6,38% en comparación con el mismo día del mes anterior (una caída de $234,56) y una notable devaluación anual del 15,38% frente a junio del año pasado.

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A lo largo de la última semana, la divisa norteamericana se movió en un canal estrecho, experimentando ligeras presiones al alza tras haber tocado mínimos a mediados de mes.



Lunes 22 de junio: $3.459,53

$3.459,53 Martes 23 de junio: $3.406,14 (el punto más bajo del periodo)

$3.406,14 (el punto más bajo del periodo) Miércoles 24 de junio: $3.425,95

$3.425,95 Jueves 25 de junio: $3.428,32

$3.428,32 Viernes 26 de junio: $3.433,71

El repunte final consolidó los $3.443,59 que rigieron durante el fin de semana y cierran este martes el ciclo mensual. Los analistas locales explican que, aunque el mercado colombiano se mostró rezagado frente a pares regionales como México o Brasil a inicios de año, la aparición de compradores institucionales en la franja de los $3.400 le dio un soporte técnico a la moneda.



Precio del dólar en casas de cambio de Colombia

En este cierre de mes el dólar en efectivo se cotiza por encima de la TRM oficial, con un promedio nacional de compra de $3.580 y de venta de $3.700. Este es el comportamiento de las operaciones de compra y venta en las principales capitales del país:



Ciudad Precio de Compra (Promedio) Precio de Venta (Promedio) Bogotá D.C. $3.580 $3.660 Medellín $3.610 $3.730 Cali $3.400 $3.680 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.550 $3.600 Pereira $3.730 $3.800

Factores clave detrás del precio del dólar

El comportamiento actual de la divisa responde a una matriz de variables macroeconómicas tanto internas como externas. En primera medida, el Banco de la República adelanta hoy su reunión decisiva de tasas de interés. Tras mantenerse en el 11,25%, las expectativas de los inversores sobre el ritmo de recortes de tasas dictan la confianza en los portafolios de renta fija local.

Por otro lado, las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre sus propios tipos de interés determinan si los capitales globales prefieren refugiarse en el dólar o buscar mercados emergentes de mayor rendimiento como el colombiano. Y, por supuesto, las fluctuaciones del crudo de referencia WTI, que ronda los 70 dólares por barril, impactan directamente el volumen de divisas que ingresan al país por concepto de exportaciones minero-energéticas.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.