Precios en Corabastos Bogotá hoy, jueves 12 de junio de 2025: confirman que bajó la papa

El precio de la papa registro este jueves, 12 de junio de 2025, una caída significativa en Corabastos, uno de los principales centros de abastecimiento de alimentos en Colombia. Así lo confirmó el más reciente boletín de precios publicado por la Corporación de Abastos de Bogotá, en el cuál se afirmó que tres tipos de papa bajaron su precio comparado con el día anterior. Tenga en cuenta que los precios en el mercado agrícola pueden verse afectados por factores como las condiciones climáticas o el costo del transporte. Por eso, la central recomienda a los consumidores estar atentos a las variaciones para hacer una mejor planificación de sus compras.

Otros productos en la central de abastos más importante de Bogotá también registraron variaciones. Esta plaza, ubicada en la localidad de Kennedy, cumple un rol clave en el suministro de alimentos esenciales como frutas, verduras, carnes y pescados. En lo que respecta a la papa, uno de los alimentos más representativos de la mesa colombiana, su precio bajó en comparación con semanas anteriores, lo que responde a una buena temporada de cosecha en las principales zonas productoras y a un sistema de distribución que, por ahora, ha funcionado sin contratiempos.



Precio de la papa en Corabastos

Según Corabastos, así están los precios del tubérculo este jueves, 12 de junio de 2025:



Arracacha: el bulto tiene un costo de $40.000 (estable)

Papa criolla lavada: el bulto tiene un costo de $130.000 (bajó)

Papa criolla sucia: el bulto tiene un costo de $60.000 (bajó)

Papa pastusa: el bulto tiene un costo de $65.000 (bajó)

Papa R12 industrial: el bulto tiene un costo de $110.000 (estable)

Papa R12 negra: el bulto tiene un costo de $110.000 (estable)

Papa R12 roja: el bulto tiene un costo de $85.000 (estable)

Papa sabanera: el bulto tiene un costo de $280.000 (estable)

Papa suprema: el bulto tiene un costo de $70.000 (estable)

Papa tocarre: el bulto tiene un costo de $270.000 (estable)

Yuca Armenia: la bolsa tiene un costo de $60.000 (bajó)

Yuca llanera: la bolsa tiene un costo de $60.000 (bajó)

Precio de la mojarra roja y otros pescados en Corabastos

El pescado es una fuente importante de proteína y su precio, hasta el momento, se mantiene estable. Hoy, 12 de junio de 2025, los precios son los siguientes:

Bagre dorado: el kilo tiene un costo de $26.000 (estable)

Bagre pintado: el kilo tiene un costo de $24.000 (estable)

Blanquillo gallego: el kilo tiene un costo de $16.000 (estable)

Boca chico: el kilo tiene un costo de $17.600 (estable)

Cachama: el kilo tiene un costo de $12.000 (estable)

Cajaro: el kilo tiene un costo de $20.000 (estable)

Camarón tigre: el kilo tiene un costo de $38.000 (estable)

Camarón tití: el kilo tiene un costo de $28.000 (estable)

Capaceta: el kilo tiene un costo de $18.400 (estable)

Caracol almeja: el kilo tiene un costo de $33.000 (estable)

Corvina: el kilo tiene un costo de $54.000 (estable)

Cucha: el kilo tiene un costo de $12.000 (estable)

Doncella: el kilo tiene un costo de $14.000 (estable)

Filete de merluza: el kilo tiene un costo de $58.000 (estable)

Filete de róbalo: el kilo tiene un costo de $58.000 (estable)

Gualajo: el kilo tiene un costo de $28.000 (estable)

Mojarra de mar: el kilo tiene un costo de $12.000 (estable)

Mojarra o tilapia roja: el kilo tiene un costo de $14.000 (estable)

Nicuro: el kilo tiene un costo de $14.000 (estable)

Paletón: el kilo tiene un costo de $10.000 (estable)

Pelada: el kilo tiene un costo de $25.000 (estable)

Pescado seco: el kilo tiene un costo de $32.000 (estable)

Pez mero o pollito de mar: el kilo tiene un costo de $21.000 (estable)

Pira botón: el kilo tiene un costo de $18.000 (estable)

Sierra: el kilo tiene un costo de $23.000 (estable)

Toyo tiburón pequeño: el kilo tiene un costo de $24.000 (estable)

Trucha arco iris: el kilo tiene un costo de $19.800 (estable)

Valentón: el kilo tiene un costo de $35.000 (estable)

Precio de la carne en Corabastos

Hoy, los precios de la carne en Corabastos son los siguientes:



Cadera: el kilo tiene un costo de $25.000 (estable)

Chatas: el kilo tiene un costo de $32.000 (estable)

Costilla: el kilo tiene un costo de $18.000 (estable)

Lomo: el kilo tiene un costo de $40.000 (estable)

Pierna: el kilo tiene un costo de $25.000 (estable)

Sobrebarriga: el kilo tiene un costo de $22.000 (estable)

Precio del pollo en Corabastos

El pollo es una fuente importante de proteína en la dieta colombiana y su precio puede variar según la presentación y la calidad del producto:

Alas de pollo: el kilo tiene un costo de $10.000 (estable)

Menudencias: el kilo tiene un costo de $2.000 (estable)

Pechuga de pollo: el kilo tiene un costo de $13.500 (estable)

Perniles de pollo: el kilo tiene un costo de $11.000 (estable)

Pollo sin vísceras: el kilo tiene un costo de $11.000 (estable)

¿Dónde queda Corabastos y cómo llegar?

Corabastos está ubicado en la Avenida Carrera 80 No. 2-51, en el suroccidente de Bogotá. Se trata de la principal central de abastos de la capital y una de las más grandes e importantes del país. En este punto se comercializan a diario toneladas de productos agrícolas y alimentos que llegan de distintas regiones de Colombia. Así puede llegar:

A pie

Si piensa llegar caminando, las estaciones de Transmilenio más cercanas son el Portal de Las Américas y la estación Banderas. Desde el Portal de Las Américas, puede tomar la Avenida Carrera 80 hacia el norte, caminando en línea recta hasta llegar a la central. Desde Banderas, el trayecto es hacia el suroeste por la misma vía. Aunque las rutas son accesibles, es recomendable llevar ropa cómoda y tener en cuenta que la distancia puede ser considerable, dependiendo del punto de partida.

En carro particular

Para quienes se movilizan en vehículo particular, la ruta más directa es por la Avenida Boyacá en dirección al suroccidente de la ciudad. Al llegar a la intersección con la Avenida Carrera 80, basta con seguir las señales hacia Corabastos. Hay zonas designadas para parquear, pero conviene tener presente que el tráfico en esta área suele ser pesado, sobre todo en horas pico. Lo ideal es salir con tiempo, revisar el estado del vehículo y asegurarse de tener suficiente combustible.

En transporte público

Existen varias rutas de buses urbanos que lo acercan a Corabastos, entre ellas las líneas 544A, 593, 731, 740 y C201. Estas rutas dejan a pocas cuadras de la central, desde donde se puede llegar caminando. También hay rutas de transporte tipo SITP como F23, F32, F51 y F60 que pasan cerca del sector. Desde Transmilenio, una opción es tomar un alimentador desde el Portal de Las Américas que llegue directamente a Corabastos. Desde la estación Banderas también es posible tomar un bus que lo acerque a la Avenida Carrera 80 y caminar el resto del camino.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co