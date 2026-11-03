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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Qué número cayó en la Lotería del Huila: resultados del sorteo de hoy, martes 3 de noviembre

Qué número cayó en la Lotería del Huila: resultados del sorteo de hoy, martes 3 de noviembre

La fracción individual del tiquete de la Lotería del Huila tiene un precio de $4.000, mientras que el billete entero cuesta $12.000.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2026
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Consulte los resultados de la Lotería del Huila hoy, último sorteo de este 6 de octubre
Getty Images

Los jugadores de la Lotería del Huila esperan conocer los resultados del sorteo de este martes 3 de noviembre de 2026. La combinación ganadora permitirá a los participantes comprobar si su billete o fracción coincide con el número y la serie premiados.

Plan de premios de la Lotería del Huila

El plan de premios de la Lotería del Huila incluye el premio mayor y diferentes categorías de premios secos y aproximaciones. Según la información suministrada, la distribución contempla las siguientes modalidades:

  • Premio mayor: $2.000 millones para el billete completo que coincida con el número y la serie ganadores.
  • Premios secos: incluyen premios de $100 millones y $60 millones, además de categorías de $20 millones y $10 millones.
  • Premios por coincidencias: contemplan distintas aproximaciones y aciertos parciales, de acuerdo con el plan de premios vigente.

Los valores y las condiciones de cada categoría deben confirmarse en los canales oficiales de la entidad.

¿Cuánto cuesta jugar la Lotería del Huila?

La fracción individual tiene un valor de $4.000, mientras que el billete completo, compuesto por tres fracciones, cuesta $12.000.
Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados y distribuidores habilitados por la lotería.

¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

El sorteo se realiza habitualmente los martes a las 11:00 p. m., según la programación suministrada. Para confirmar la transmisión y los resultados de esta jornada, se recomienda consultar los canales institucionales de la Lotería del Huila.

Resultados de la Lotería del Huila de este martes 3 de noviembre

El resultado oficial de la jornada debe verificarse después de la realización del sorteo y la publicación del acta correspondiente.

  • Número ganador: pendiente de publicación
  • Serie: pendiente de publicación

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Huila?

Si el billete o la fracción resulta ganador, es importante conservar el comprobante original en buen estado y verificar los requisitos de reclamación establecidos por la entidad.
Para gestionar el pago, el ganador debe consultar qué documentos necesita presentar según el monto del premio y el canal autorizado para realizar el trámite. También debe revisar los plazos legales para reclamarlo y las retenciones tributarias que puedan aplicarse.
Antes de desplazarse a una oficina, se recomienda confirmar los requisitos directamente con la Lotería del Huila.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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