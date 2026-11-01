Aceptó un almuerzo y ahora denuncia acoso y amenazas en su contra: "Me obsesioné con usted"

Cuando un gusto se convierte en una obsesión, hasta la vida de una persona inocente podría estar en riesgo. Dahiana Rendón Salcedo nunca imaginó que conocer a un joven en su universidad la llevaría, años después, a tener que pausar su vida y alejarse de su ciudad ante el temor de que este personaje le haga daño. Septimo Día conoció su historia y confrontó al hombre que se obsesionó con ella y no la deja en paz.



"Yo me tuve que ir de mi casa, tuve que dejar mi trabajo, dejé de salir, solo porque una persona no acepta que yo no quiero estar con él", explicó la joven caleña de 25 años que actualmente aseguró vivir con zozobra y temor de lo que el acosador pueda llegar a hacer.



Aceptó un almuerzo y él se obsesionó con ella

Rendón Salcedo es una estudiante de décimo semestre de Derecho que hasta hace poco empezó a ejercer su carrera y llevaba una vida "tranquila", según sus propias palabras. "Me sentía plena y feliz", señaló. Sin embargo, esa tranquilidad se vería afectada luego de que en enero de 2026 empezara a interactuar por redes sociales con Juan Camilo García, un joven al que ocasionalmente había visto en los pasillos de la universidad el año anterior.

"Yo a él lo llegué a ver en la universidad, pero no tuvimos una interacción", recordó. Dahiana detalló que en enero de este año notó que Juan Camilo la seguía en redes sociales y reaccionaba a algunas de sus publicaciones. "Me decía que era bonita, pero yo no le respondía". Pero con el paso de los días y los mensajes cada vez más constantes, un día decidió responder y empezaron una conversación, en la que descubrió que estudiaban la misma carrera.

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La joven estudiante recalcó que, a pesar de que inició una conversación con este hombre, nunca pensó ni estuvo interesada en tener una relación amorosa con él, algo que le dejó claro rápidamente. Tras algunos días hablando, García la invitó a almorzar y ella aceptó, pero en ese encuentro señaló que notó que "él tenía comportamientos extraños" como tratarse a sí mismo como "bobo y estúpido". La situación generó que Dahiana sintiera empatía por él y le dio palabras de ánimo, algo que, aseguró, "no lo hice porque estuviera enamorada de él, sino porque es algo que yo haría por cualquier persona".



En medio de esas primeras conversaciones, el comportamiento del sujeto empezó a ser cada vez más insistente. "Me escribía casi que cada segundo y me llamaba mucho. Yo le dije que eso no me gustaba y preferí alejarme porque yo sentía que él estaba teniendo sentimientos por mí muy fuertes y yo no los sentía [por él]". Tras esa negativa, unos días después Juan Camilo se apareció por sorpresa en el lugar de trabajo de ella y le manifestó que no quería perder su amistad, por lo que quedaron en buenos términos.



Todo empeoró cuando, tiempo después, Dahiana empezó a salir con un hombre. "Me dijo que si tenía novio, yo le dije que sí, que estaba saliendo con alguien y me empezó a insultar". A partir de ahí, Juan Camilo se convirtió en una pesadilla para la joven, persiguiéndola en su camino al trabajo y a su casa, acechándola todo el tiempo. Por todo esto, en junio de 2026 la mujer decidió denunciarlo ante la Fiscalía por el delito de constreñimiento, caso que actualmente está en etapa de indagación por parte del ente.

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Luego de la denuncia, a Dahiana Rendón le dieron una medida de protección que le impedía a Juan Camilo García acercarse a ella y mucho menos ir a su casa. Además, descubrió que existen otras mujeres que también han presentado denuncias formales contra él por situaciones similares como persecución y amenazas.

Sin embargo, esta medida no ha impedido que el hombre continúe con sus comportamientos que se han hecho cada vez más invasivos. García ha intentado ingresar a la vivienda de Rendón, robándose una casco de moto que pensó que era de ella y hasta revisando su basura para obtener objetos de ella, de los que luego le enviaba fotos. En una de esas ocasiones, el 17 de julio de 2026, llamó a la policía al verlo a las afueras de su casa y lo confrontó; García fue detenido por haber infringido la medida de protección.

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La persecución incluso llegó a las redes sociales, donde García publicaba fotos que tenía junto a Rendón y aseguraba que eran pareja. Al tiempo, le escribía mensajes amenazantes como: "Me encantas Dahiana, me obsesioné con usted ... Como me hiciste quedar es algo que nunca voy a poder cambiar, me la debes malparida perra, es mejor que busques policía ... yo mismo me gano la ida a la cárcel". Estos mensajes, cada vez más fuertes y contradictorios, hacen que la joven de 25 años tema por su vida.

Séptimo Día consultó con Adolfo Castilla Sánchez, psicólogo clínico magister en psicopatología clínica y forense, quien explicó que, aunque existen rasgos obsesivos que hacen parte de la cotidianidad como ser una persona obsesiva con llegar a tiempo o con el aseo, también están otro tipo de obsesiones que se convierten en un problema personal y para otros. "Cuando se convierte en hostigamiento, asedio o persecución es una forma de generar obsesión o acoso sobre otra persona".



La confrontación al hombre que la persigue

En octubre de 2026, Séptimo Día acompañó a Dahiana Rendón a los alrededores de su casa en Cali, donde se encontró de frente con Juan Camilo García, y le pedimos explicaciones de su comportamiento. A pesar de las preguntas del periodista Juan Camilo Villani sobre qué relación o cuál problema tenía con Rendón, García solo caminó alejándose de las cámaras y no respondió a ninguno de los cuestionamientos.