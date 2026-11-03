¿Qué cayó Caribeña Día hoy, 3 de noviembre de 2026? Números ganadores de la jornada

La Caribeña Día es un juego de chance colombiano en el que los participantes pueden apostar a diferentes combinaciones numéricas para tener la posibilidad de ganar premios en dinero. Este sorteo hace parte de los juegos tradicionales de la región Caribe y permite seleccionar números de cuatro cifras, además de una quinta cifra adicional conocida como quinta balota.

Este martes 3 de noviembre de 2026 se realizará una nueva edición de la Caribeña Día, cuyo sorteo está programado para las 2:30 de la tarde, con transmisión por Telecaribe. Los apostadores podrán consultar el resultado una vez finalice la jornada y comparar las cifras con las registradas en sus comprobantes.

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¿Cómo se juega la Caribeña Día?

Para participar, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y establecer el valor que desean apostar. La jugada debe registrarse en un punto de venta autorizado, donde se entrega un tiquete que sirve como comprobante.



El juego cuenta con diferentes modalidades:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

Cuatro cifras combinado: se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra.

La quinta balota es una cifra adicional que se anuncia junto al número ganador y que puede intervenir en modalidades especiales, de acuerdo con las condiciones de la apuesta.

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¿Cuál es el plan de premios de la Caribeña Día?

El dinero que puede recibir cada apostador depende de la modalidad seleccionada, la cantidad de cifras acertadas y el valor de la apuesta.

Estos son los multiplicadores de referencia por cada peso jugado:



Modalidad Pago por cada $1 apostado Cuatro cifras directo (pleno) $4.500 Cuatro cifras combinado $308 Tres cifras directo $400 Tres cifras combinado $83 Dos cifras (pata) $50 Una cifra (uña) $5

Por ejemplo, una persona que apueste $1.000 a las cuatro cifras en orden exacto y acierte la combinación puede recibir $4.500.000, antes de los descuentos legales correspondientes.

Los pagos están sujetos a las condiciones y al reglamento vigente del operador.

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¿Cómo reclamar un premio de la Caribeña Día?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el tiquete original, pues este documento permite verificar la apuesta y adelantar el procedimiento para recibir el dinero.

Entre los requisitos generales para reclamar se encuentran:



Presentar el comprobante original de la apuesta, sin tachaduras ni alteraciones.

Llevar el documento de identidad original.

Presentar una fotocopia legible de la cédula.

Cumplir con los requisitos adicionales que solicite el operador, dependiendo del monto del premio.

Para premios de mayor cuantía pueden requerirse formularios de verificación de identidad y certificaciones bancarias para realizar el pago.

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De acuerdo con la normativa colombiana, los ganadores cuentan con un plazo de un año, contado desde la fecha del sorteo, para reclamar el premio. Se recomienda consultar directamente con el operador los documentos y condiciones aplicables al monto obtenido.

Resultado de la Caribeña Día hoy, martes 3 de noviembre de 2026

Este martes 3 de noviembre se realizará un nuevo sorteo de la Caribeña Día, programado para las 2:30 de la tarde, con transmisión por Telecaribe.

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A la hora de elaboración de esta nota, el sorteo todavía no se ha realizado, por lo que el número ganador y la quinta balota están pendientes de publicación.



Números ganadores:

Quinta:

El resultado del sorteo anterior, realizado el lunes 2 de noviembre, fue 1862, con quinta cifra 5.

Una vez se conozca la combinación ganadora de este martes, los participantes podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes y verificar si obtuvieron algún premio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co