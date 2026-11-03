Consulte los números ganadores de Sinuano Día hoy, 3 de noviembre de 2026: resultados de la jornada

El Sinuano Día es un juego de chance colombiano que tiene sus raíces en el departamento de Córdoba y debe su nombre al río Sinú. En este sorteo, los participantes pueden apostar a diferentes combinaciones numéricas para tener la posibilidad de ganar premios en dinero, según la modalidad seleccionada y el valor de la apuesta.

Este martes 3 de noviembre de 2026 se realizará una nueva edición del Sinuano Día, cuyo sorteo está programado para las 2:30 de la tarde. Los apostadores podrán elegir números de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y consultar posteriormente el resultado para verificar si acertaron su combinación.

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El sorteo se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos, y se transmite por Telecaribe.



¿Cómo se juega el Sinuano Día?

Para participar, los jugadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y seleccionar el número al que desean apostar. Pueden elegir una combinación de cuatro cifras y definir cuánto dinero quieren jugar, de acuerdo con los valores permitidos por el operador.



El chance cuenta con diferentes modalidades, entre ellas:



Cuatro cifras: consiste en acertar el número completo en el orden exacto.

Tres cifras: permite apostar a las tres últimas cifras del resultado.

Dos cifras o pata: se deben acertar los dos últimos números.

Una cifra o uña: corresponde a la última cifra del número ganador.

También existen modalidades combinadas, en las que se puede acertar la combinación sin importar el orden, según las condiciones de la apuesta.

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Resultado del Sinuano Día hoy, martes 3 de noviembre de 2026

Este martes 3 de noviembre se realizará un nuevo sorteo del Sinuano Día, correspondiente al número 6045, programado para las 2:30 de la tarde. La transmisión se realiza por Telecaribe.



Número ganador:

Quinta:

El resultado del sorteo anterior, realizado el lunes 2 de noviembre, fue 4233, con quinta balota 7.

¿Cuál es el plan de premios del Sinuano Día?

El Sinuano Día ofrece diferentes pagos según la cantidad de cifras acertadas y el valor de la apuesta. Los multiplicadores de referencia por cada peso jugado son:



Modalidad Pago por cada $1 apostado Cuatro cifras directo $4.500 Cuatro cifras combinado $208 Tres cifras directo $400 Tres cifras combinado $83 Dos cifras (pata) $50 Una cifra (uña) $5

Por ejemplo, si una persona apuesta $1.000 a las cuatro cifras en orden exacto y acierta el resultado, puede recibir $4.500.000, antes de los descuentos legales correspondientes.

Estos valores corresponden al esquema tradicional de premios del chance y deben contrastarse con el plan vigente del operador para la modalidad adquirida.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Sinú para iniciar el proceso de reclamación.

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Entre los documentos básicos solicitados se encuentran:



Tiquete original de la apuesta, en buen estado y sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identificación.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse documentos adicionales, como el formulario SIPLAFT o una certificación bancaria para los pagos de mayor cuantía.

Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año, contado desde la fecha del sorteo, para presentar el documento ganador y solicitar el pago.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co