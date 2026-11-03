Temblor de magnitud 5,6 se registró en Colombia en la madrugada de este martes 3 de noviembre

El Servicio Geológico Colombiano informó sobre un temblor en la madrugada de este martes 3 de noviembre. Según los primeros datos, el sismo fue de magnitud de 5,3, con epicentro en Chaparral, Tolima.



Hace unos minutos el SGC actualizó el boletín preliminar y estableció que la magnitud fue de 5,6. El temblor se sintió en varias zonas de Colombia, lo que obligó a evacuar edificios en Cali y Bogotá. Las autoridades del país evalúan si se registraron daños.

El Servicio Geológico Colombiano confirma que este evento natural se localizó a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima) y tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros.

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Minutos después del sismo principal, también se informó sobre dos réplicas, una de magnitud 3,3 y la otra de 3,5. Las autoridades y los organismos de emergencia continúan atentos a posibles reportes de afectaciones.



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¿Cómo están las ciudades del país tras el temblor?

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, informó que se activaron los protocolos de atención y prevención. "Di instrucciones para que las clases se desarrollen de manera virtual en todo el Tolima, mientras se evalúa la situación".

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Además, confirmó que se activó el Comité Departamental de Gestión del Riesgo y que se mantendrán atentos a las situaciones que se presenten en todo el departamento "especialmente en Chaparral", y finalizó diciendo que "nuestra prioridad es proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los tolimenses".

En un primer balance, el Socorro Nacional de la Cruz Roja Colombiana informó que no se reportan daños hasta este momento. En la misma línea, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indicó que tampoco ha recibido reportes de afectaciones.

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Por su parte, Bomberos de Cali señalaron que no hay conocimiento de emergencias relacionadas con el movimiento telúrico. "Al momento no se nos han reportado emergencias ocasionadas por el sismo. Los mantendremos informados", comunicaron.

En Bogotá, el sismo llevó a tomar medidas preventivas en el sistema TransMiCable, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con la información conocida, el servicio no ha iniciado su operación debido a una revisión preventiva de la infraestructura, con el propósito de verificar las condiciones del sistema después del movimiento telúrico.

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Por su parte, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó, a través de su cuenta de X, que mantiene el monitoreo ante posibles emergencias relacionadas con el sismo. Además, recordó a la ciudadanía que está habilitada la línea de emergencias 123 para reportar cualquier situación que pueda presentarse como consecuencia del movimiento telúrico. Según los reportes, en Medellín no se sintió el temblor, sin embargo, se mantiene la prevención ante posibles emergencias.

Recuerde que es imposible predecir un evento natural de esta magnitud, por lo que se recomienda evitar caer en falsas alarmas, difundir cadenas de WhatsApp o compartir información sin verificar. Consulte únicamente los reportes de las autoridades y los organismos oficiales.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co