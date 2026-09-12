Resultados Baloto y Revancha, último sorteo de hoy sábado, 12 de septiembre de 2026: así quedaron

Hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, la atención de miles de colombianos se concentra en la realización del esperado sorteo de Baloto y Revancha, uno de los juegos de azar más populares de todo el país. Durante esta jornada dominada por la expectativa, numerosos ciudadanos acuden a los puntos de venta autorizados con la ilusión de acertar la combinación ganadora y convertirse en los nuevos multimillonarios de la nación. Como es habitual en cada fecha de juego, el sorteo se lleva a cabo durante las horas de la noche, específicamente alrededor de las 11:00 p. m.. Al momento de la redacción de esta nota, los números ganadores oficiales aún se encuentran pendientes de confirmación definitiva, ya que la extracción de las balotas se efectúa bajo la estricta supervisión de las autoridades competentes para garantizar la absoluta transparencia del proceso. Por esta razón, los apostadores mantienen su atención en los canales de difusión oficiales a la espera del anuncio que determine si alguno de los gran acumulados encuentra finalmente un dueño durante la noche de este sábado.

Resultado Baloto 12 de septiembre

Balotas ganadoras: Sorteo 11:00 p. m.

Sorteo 11:00 p. m. Superbalota: _

Resultado Revancha 12 de septiembre

Balotas ganadoras: Sorteo 11:00 p. m.

Sorteo 11:00 p. m. Superbalota:

¿Cómo jugar el Baloto y Revancha?

Para ingresar en la competencia por este premio acumulado, el jugador debe seleccionar cinco números en un rango que comprende desde el 1 hasta el 43, además de una Superbalota elegida entre el 1 y el 16. El participante cuenta con la posibilidad de escoger sus números de manera manual según sus preferencias personales o dejar que la terminal de venta genere una combinación aleatoria de forma automática. Por su parte, la modalidad de Revancha opera utilizando exactamente la misma combinación de números seleccionada para el sorteo principal, brindando así una segunda oportunidad independiente para ganar un premio multimillonario en la misma noche. De esta forma, una sola apuesta efectuada permite participar de forma consecutiva en dos sorteos durante la misma jornada.



¿Cuánto cuesta el Baloto y Revancha?

El acceso a este tradicional juego de suerte y azar exige el pago de un valor fijado oficialmente por el operador. Actualmente, la apuesta sencilla para el sorteo de Baloto tiene un costo de 6.000 pesos colombianos. Aquellos apostadores que desean sumar la modalidad de Revancha a su boleto deben solicitar e incluir dicha opción al instante de realizar la compra en la terminal autorizada. Para garantizar la validez del juego y la seguridad del dinero, la adquisición del tiquete se realiza exclusivamente en los puntos de venta oficiales distribuidos a lo largo del territorio colombiano.



¿Qué días juega el Baloto y Revancha?

La programación oficial indica que el sorteo de Baloto y Revancha se realiza tres veces por semana: los días lunes, miércoles y sábados. Los resultados oficiales de cada jornada se difunden durante el horario nocturno y se publican minutos después de finalizado el acto de extracción en las plataformas y medios autorizados por el operador. Esta constancia de tres sorteos semanales resulta fundamental para la dinámica del juego, pues permite que los acumulados incrementen su valor a gran velocidad cada vez que ningún participante logra acertar la combinación completa de balotas y Superbalota.



¿De cuánto es el premio mayor de el Baloto y Revancha?

Para la jornada de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, los acumulados anunciados para el juego reflejan montos de gran atracción económica. La bolsa estimada para el sorteo principal de Baloto se sitúa en 58.000 millones de pesos. Asimismo, la modalidad de Revancha cuenta con un premio acumulado de 3.200 millones de pesos. En conjunto, la jornada de este sábado pone en disputa una suma multimillonaria en acumulados. Estas impresionantes sumas responden al sistema progresivo de acumulación que posee el juego, el cual eleva la cuantía de la bolsa en cada sorteo donde no se registra un ganador completo.



¿Qué hacer si se gana el Baloto y Revancha?

Si un ciudadano resulta favorecido por la combinación ganadora, debe cumplir con un procedimiento claro para la reclamación de su dinero. La primera recomendación consiste en conservar el tiquete original en perfecto estado de conservación, debido a que constituye el documento indispensable y legal para validar el cobro. Los expertos aconsejan firmar el reverso del boleto inmediatamente después de comprarlo y guardarlo en un sitio seguro hasta la verificación oficial. Una vez confirmado el acierto, el beneficiario debe presentar su documento de identidad original y adelantar los trámites ante el operador según los requisitos exigidos por la legislación colombiana vigente.

