Resultados Astro Luna, último sorteo hoy sábado, 12 de septiembre de 2026: números y signo zodiacal

El sorteo del Súper Astro Luna correspondiente a este sábado 12 de septiembre de 2026 se realiza en su horario habitual nocturno de fin de semana, consolidándose como uno de los juegos de azar con mayor arraigo y tradición en Colombia. Durante la jornada, miles de apostadores participan en todo el territorio nacional con la expectativa de acertar la combinación ganadora, la cual se compone de un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco. De acuerdo con la programación oficial para los días sábados, el evento tiene lugar cerca de las 10:42 p. m., momento en el que se revela la combinación oficial que determina a los afortunados ganadores del día. Este juego destaca por ser el evento que marca el cierre de toda la jornada de apuestas en el país, por lo que miles de ciudadanos comparan sus tiquetes con los datos publicados. Hasta el momento, los reportes confirman que el sorteo transcurre con normalidad; sin embargo, se recomienda a los participantes verificar el resultado directamente en los canales oficiales o en los puntos autorizados para validar sus apuestas de forma segura.

Resultados Súper Astro Luna 12 de septiembre



Número ganador: Sorteo 10:42 p. m.

Sorteo 10:42 p. m. Signo zodiacal:

¿Cómo jugar Súper Astro Luna?

Para participar en el Súper Astro Luna, el apostador debe seleccionar un número compuesto por cuatro cifras, en un rango que abarca desde el 0000 hasta el 9999. Además de elegir las cifras, el jugador debe acompañarlas obligatoriamente con uno o varios signos del zodiaco, dependiendo de su propia estrategia de juego. Para ganar el premio mayor, la combinación seleccionada debe coincidir en el orden exacto con el resultado oficial anunciado tras el sorteo nocturno. Asimismo, el sistema ofrece diversas posibilidades de ganancia mediante aciertos parciales; existen premios para quienes logran acertar las últimas dos o tres cifras del número ganador, siempre y cuando coincida también el signo zodiacal sorteado. Esta estructura convierte al juego en una opción atractiva tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.



¿Cuánto cuesta Súper Astro Luna?

El costo para jugar al Súper Astro Luna se caracteriza por ser bastante flexible, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos. Las apuestas pueden realizarse desde un monto mínimo de 500 pesos colombianos y pueden alcanzar valores de hasta 10.000 pesos por jugada. El valor invertido por el apostador influye directamente en la cuantía del premio final. En el caso de obtener un acierto total (las cuatro cifras y el signo zodiacal), el jugador puede recibir una recompensa equivalente a 42.000 veces el valor de su inversión. Para los aciertos parciales, existen incentivos de 1.000 veces la apuesta por acertar tres cifras más el signo, y de 100 veces el valor invertido por acertar dos cifras y el signo.



¿Qué días juega Súper Astro Luna?

El Súper Astro Luna se juega todos los días en Colombia, lo que brinda a los apostadores la oportunidad de participar de manera continua a lo largo de toda la semana. No obstante, los horarios del sorteo presentan variaciones según la jornada: de lunes a viernes, el sorteo se lleva a cabo alrededor de las 10:50 p. m.; los sábados, como hoy 12 de septiembre, el evento se realiza cerca de las 10:42 p. m.; mientras que los domingos y festivos, la transmisión se adelanta a las 8:30 p. m. aproximadamente. Esta frecuencia constante consolida al sorteo como una de las opciones más estables dentro del portafolio de chances en el país.



¿Qué hacer si se gana Súper Astro Luna?

En caso de resultar favorecido en el Súper Astro Luna, el ganador debe seguir un procedimiento claro para reclamar su dinero de manera efectiva. El requisito fundamental es presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras que invaliden el comprobante. Los premios menores, que se encuentran por debajo del monto límite definido en UVT, pueden cobrarse directamente en los puntos de venta autorizados. Por el contrario, para los premios mayores, el ganador debe acudir a las oficinas de los operadores autorizados como SuperGIROS o SuRed, donde se realiza la validación de la identidad del reclamante. Además, existe un plazo máximo de hasta un año tras el sorteo para reclamar el dinero; transcurrido este periodo, el derecho al premio se pierde de forma definitiva.

En conclusión, el sorteo del Súper Astro Luna de este sábado 12 de septiembre de 2026 mantiene la expectativa habitual entre los apostadores. Aunque el resultado exacto se confirma en las fuentes oficiales, el juego continúa posicionándose como una de las alternativas preferidas en Colombia gracias a su dinamismo y a su atractivo esquema de premios.

