Resultados Lotería del Cauca, último sorteo hoy sábado 12 de septiembre de 2026: así quedó el juego

La Lotería del Cauca realiza este sábado 12 de septiembre de 2026 una nueva jornada de sorteos que concentra la atención de miles de apostadores en Colombia. El tradicional juego, que se celebra todos los sábados, pone en disputa un premio mayor multimillonario y una amplia bolsa de premios secos y aproximaciones para quienes adquieren sus billetes en los puntos autorizados del país. En esta oportunidad, la entidad desarrolla una nueva edición que despierta gran expectativa entre los jugadores que esperan convertirse en los nuevos ganadores del mercado de las loterías colombianas. De acuerdo con la información difundida por medios especializados y por la dinámica del sorteo, la jornada se lleva a cabo durante la noche de este sábado y cuenta con transmisión en canales oficiales y plataformas digitales.

Resultados Lotería del Cauca 12 de septiembre

Premio Mayor: Sorteo 11:00 p. m.

Sorteo 11:00 p. m. Serie:

Al momento de la publicación de esta nota, algunos portales informativos mantienen pendiente la actualización definitiva del número y la serie ganadores del premio mayor, debido a que la extracción se realiza en horas de la noche. Sin embargo, los jugadores permanecen atentos a la divulgación de los resultados oficiales para verificar sus billetes e identificar si resultan favorecidos. La Lotería del Cauca se consolida como una de las más reconocidas del país gracias a su tradición y a los montos que entrega en cada sorteo. Además del premio mayor, los participantes tienen la posibilidad de acceder a premios secos y aproximaciones, lo que amplía las opciones de obtener ganancia. Los sorteos movilizan cada semana a compradores que buscan probar suerte mediante números especiales o combinaciones recomendadas. La expectativa aumenta cuando el premio mayor alcanza cifras multimillonarias. Para conocer el resultado oficial, los participantes pueden consultar los canales de comunicación de la entidad. También es recomendable conservar el billete en perfecto estado para facilitar cualquier proceso de reclamación.

¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca se juega mediante la compra de un billete completo o de fracciones autorizadas. Cada billete contiene un número de cuatro cifras y una serie determinada. El ganador del premio mayor es quien coincide exactamente con el número y la serie extraídos durante el sorteo oficial. Además, existen premios secos y aproximaciones para otras combinaciones favorecidas.



¿Cuánto cuesta la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca tiene un valor de 16.000 pesos por billete completo, mientras que cada una de sus cuatro fracciones cuesta 4.000 pesos. Los jugadores pueden adquirirlos en distribuidores autorizados o mediante plataformas digitales habilitadas para la venta.



¿Qué días juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca realiza sus sorteos todos los sábados, generalmente en horario nocturno. Esta periodicidad semanal la convierte en una de las loterías más seguidas por apostadores colombianos.



¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca ofrece un premio mayor de 8.000 millones de pesos, además de múltiples premios secos y otras categorías de pago que complementan el plan de premios de cada sorteo.



¿Qué hacer si se gana la Lotería del Cauca?

Si una persona gana la Lotería del Cauca, debe conservar el billete original en perfecto estado, evitando tachaduras o alterations. Posteriormente, debe verificar los resultados oficiales y acudir a los canales autorizados por la entidad para iniciar el proceso de reclamación. También es necesario presentar la documentación requerida para acreditar la propiedad legítima del billete ganador y recibir el premio correspondiente.

