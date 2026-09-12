Resultados Lotería de Boyacá, último sorteo hoy sábado, 12 de septiembre de 2026: así quedó el juego

La Lotería de Boyacá celebra este sábado 12 de septiembre de 2026 una nueva edición de sus tradicionales sorteos en Colombia. Miles de jugadores en diferentes regiones siguen el desarrollo de esta jornada con la esperanza de convertirse en nuevos millonarios gracias a un premio mayor que alcanza los 15.000 millones de pesos. La jornada despierta gran expectativa entre quienes adquieren un billete completo o una fracción autorizada durante los últimos días. La Lotería de Boyacá mantiene una amplia base de seguidores gracias a la cuantía de sus premios y a su reconocida trayectoria dentro del sector de los juegos de suerte y azar. El sorteo se realiza en la noche de este sábado y cuenta con mecanismos de supervisión que buscan garantizar la transparencia del proceso. Los participantes esperan la confirmación oficial del número ganador y de la serie correspondiente al premio mayor para verificar sus billetes y conocer si resultan favorecidos.

Resultados Lotería de Boyacá

Premio Mayor: Sorteo 10:42 p. m.

Serie:

¿Cómo jugar la Lotería del Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega mediante la compra de un billete o una fracción autorizada. Cada billete contiene un número de cuatro cifras y una serie determinada. El participante gana alguno de los premios cuando su número coincide con las cifras extraídas en el sorteo oficial. Los jugadores revisan cuidadosamente tanto el número como la serie de sus billetes, ya que algunos premios exigen la coincidencia exacta de ambos datos. Por esta razón, las autoridades recomiendan consultar únicamente los resultados difundidos por los canales oficiales y conservar el billete en buen estado hasta confirmar cualquier premio. Adicionalmente, los participantes permanecen atentos a la publicación del listado completo de premios y aproximaciones.



¿Cuánto cuesta la Lotería del Boyacá?

La Lotería de Boyacá comercializa billetes completos y fracciones a través de distribuidores autorizados en todo el país. El valor puede variar dependiendo de la cantidad de fracciones adquiridas y de la modalidad de venta vigente para cada sorteo. Los compradores adquieren sus billetes de acuerdo con su preferencia y presupuesto personal.



¿Qué días juega la Lotería del Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza sus sorteos todos los sábados en horario nocturno, generalmente alrededor de las 10:30 p. m., según el calendario oficial de la entidad. Este horario convierte a la noche del sábado en un evento de gran interés para miles de colombianos.



¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería del Boyacá?

Actualmente, la Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor de 15.000 millones de pesos, uno de los más altos entre las loterías tradicionales de Colombia. Además del premio principal, el plan de premios incluye recompensas adicionales que distribuyen miles de millones de pesos entre los participantes. Entre estos se encuentran premios secos conocidos como Fortuna, Alegría, Esperanza, Berraquera, Optimismo y Valentía.



¿Qué hacer si se gana la Lotería del Boyacá?

Si una persona gana la Lotería de Boyacá, debe conservar el billete original en perfecto estado, verificar el resultado a través de canales oficiales y acudir a los puntos autorizados para iniciar el proceso de reclamación. También debe presentar la documentación exigida por la entidad según el valor del premio obtenido.

