Resultados Baloto y Revancha último sorteo lunes 24 de noviembre: revise su billete

Este lunes 24 de noviembre de 2025, los juegos de azar Baloto y Revancha regresan con un nuevo sorteo nocturno, que se transmitirá en vivo a las 11:00 p. m. por los canales oficiales y las plataformas digitales de la entidad operadora. Estos juegos, con amplia trayectoria en Colombia, mantienen la expectativa entre millones de apostadores que sueñan con convertirse en los próximos ganadores millonarios.

Además de ofrecer grandes premios, Baloto y Revancha tienen un impacto social significativo. Una parte de los ingresos generados en cada sorteo se destina al sistema de salud, apoyando programas públicos y contribuyendo al bienestar de miles de ciudadanos en todo el país. La combinación de emoción, premios y aporte social convierte cada sorteo en un evento esperado por los colombianos, que participan con la ilusión de cambiar su vida y, al mismo tiempo, colaborar con causas de interés colectivo.

Para esta edición, Baloto ofrece un acumulado de $6.700 millones, acumulado reiniciado recientemente; mientras que Revancha cuenta con un pozo de $8.400 millones. Estos montos se incrementan progresivamente cada semana en caso de que no se registre un ganador del premio mayor, lo que mantiene el interés y la participación de las personas que buscan volverse millonarios en todo el territorio nacional.



Resultados EN VIVO de Baloto y Revancha sorteo lunes 24 de noviembre de 2025

Baloto

Números ganadores: 09, 30, 37, 10, 08

09, 30, 37, 10, 08 Superbalota: 02

Revancha

Números ganadores: 09, 37, 03, 23, 28

09, 37, 03, 23, 28 Superbalota: 14

¿Cómo participar en Baloto y Revancha?

Baloto es un juego de azar bastante accesible. Para jugar, cada participante debe seleccionar cinco números entre 1 y 43 y, además, escoger una superbalota dentro del rango del 1 al 16. El premio mayor se obtiene acertando los cinco números más la Superbalota, aunque también existen premios secundarios para quienes acierten solo parte de la combinación o la Superbalota por separado.



Revancha funciona como un sorteo adicional incluido en el mismo billete de Baloto. Para participar, basta con marcar la opción correspondiente y realizar un pago extra. Este juego cuenta con un acumulado independiente, ofreciendo así a los jugadores dos oportunidades de ganar en una misma noche, sin necesidad de comprar un billete distinto.



Esta dinámica permite que los apostadores puedan intentar su suerte en dos sorteos simultáneos, aumentando las probabilidades de obtener un premio durante la jornada.



¿Qué hacer en caso de ganar el Baloto o Revancha?

Si ha tenido la fortuna de ganar, conservar el tiquete en perfecto estado es fundamental, ya que constituye el único comprobante válido para reclamar el premio. Todos los montos están sujetos a las retenciones fiscales establecidas por la legislación colombiana, y el proceso de verificación puede demorar varios días hábiles. Los ganadores disponen de un plazo de 365 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Una vez transcurrido este tiempo, los recursos no reclamados se destinan al sistema de salud pública del país.



Premios menores a $5.000.000: Se pueden reclamar directamente en los puntos de venta autorizados.

Se pueden reclamar directamente en los puntos de venta autorizados. Premios mayores a $5.000.000: Deben reclamarse en las oficinas de Baloto, presentando el tiquete original junto con el documento de identidad.

Seguir estos pasos garantiza que el cobro del premio se realice de manera segura y conforme a la normativa vigente.

