Resultados Baloto y Revancha, último sorteo sábado 22 de noviembre: números ganadores

Los juegos de Baloto y Revancha vuelven a ocupar la atención de miles de jugadores en todo el país este sábado 22 de noviembre, con pozos que alcanzan los $6.300 millones en Baloto y los $8.200 millones en Revancha, la expectativa crece a medida que se acerca la hora del sorteo número 2582, programado para las 11:00 de la noche.



La transmisión se realiza en vivo a través de Canal 1 y las plataformas oficiales del juego, incluyendo Facebook Live y YouTube, lo que garantiza que cualquier persona pueda seguir el proceso de extracción de las balotas desde su celular, computador o televisor.



¿Cómo funciona Baloto?

Baloto mantiene una mecánica sencilla y conocida por los participantes, cada jugador escoge cinco números entre el 1 y el 43, junto con una Superbalota que se selecciona entre el 1 y el 16.

El premio mayor se otorga únicamente cuando la combinación completa coincide con los números extraídos, pero el sistema también entrega varios premios secundarios a quienes logran coincidencias parciales, con o sin la Superbalota. Esto hace que incluso quienes no aciertan la totalidad de la combinación tengan la posibilidad de obtener un beneficio económico.

¿Cómo funciona Revancha?

De la misma manera, Revancha funciona como un segundo sorteo independiente, al que se accede marcando una casilla adicional en el mismo tiquete de Baloto y pagando un valor extra. Este mecanismo permite que un apostador participe en dos juegos distintos en la misma noche, con la posibilidad de ganar también el acumulado de Revancha, que para esta edición asciende a $8.200 millones.

Resultados EN VIVO del sorteo Baloto y Revancha sábado 22 de noviembre DE

Tras la transmisión oficial, estas son las combinaciones ganadoras confirmadas para la edición número 2582:



Baloto



Números ganadores: por definir

por definir Superbalota: por definir

Revancha



Números ganadores: por definir

por definir Superbalota: por definir

Los jugadores pueden verificar su apuesta comparando su tiquete con las combinaciones anunciadas, para saber si accedieron al premio mayor o a alguno de los premios secundarios.



¿Qué deben hacer los ganadores para reclamar el premio?

El proceso de cobro está claramente establecido y depende del monto obtenido. Los premios menores a $5 millones pueden solicitarse en cualquiera de los puntos de venta autorizados, presentando el tiquete en buen estado. Para valores superiores, el trámite debe realizarse directamente en las oficinas de Baloto, donde el ganador debe presentar su documento de identidad junto con el tiquete original, ya que este es el único soporte válido.



Todos los premios están sujetos a las retenciones fiscales contempladas en la legislación colombiana. Además, existe un plazo de 365 días calendario para reclamar cualquier monto, una vez transcurrido ese periodo, los premios no cobrados pasan a formar parte de los recursos destinados al sistema de salud, aportando al financiamiento de programas sociales en el país.

El sorteo de este sábado coincide con los de las loterías de Boyacá y del Cauca, lo que convierte la jornada en una de las más importantes de la semana para quienes participan habitualmente en juegos de azar.

Además, Baloto y Revancha continúan sorteándose cada lunes, miércoles y sábados, manteniendo su lugar como dos de los juegos más tradicionales del país.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL