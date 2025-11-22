En vivo
ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Boyacá, sábado 22 de noviembre de 2025: ¿es uno de los ganadores?

Resultados Lotería de Boyacá, sábado 22 de noviembre de 2025: ¿es uno de los ganadores?

La tradicional Lotería de Boyacá sortea un premio mayor de 15 mil millones de pesos y se prepara para recibir a los nuevos millonarios de la noche. Siga EN VIVO la trasmisión.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 22 de nov, 2025
la edición honra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer
Canva - Lotería de Boyacá

