Resultados Lotería de Boyacá, sábado 22 de noviembre de 2025: ¿es uno de los ganadores?

La emoción vuelve a sentirse este sábado con un nuevo sorteo de la tradicional Lotería de Boyacá, una de las más reconocidas del país y que, una vez más, pone en juego un premio mayor de $15 mil millones de pesos, cifra que la consolida como una de las loterías más atractivas para los apostadores colombianos.
Esta noche, miles de jugadores siguen de cerca el sorteo con la esperanza de convertirse en los próximos millonarios. Como cada semana, la entidad presenta su sorteo habitual, correspondiente esta vez a la edición 4599, en medio de la expectativa que genera la cercana temporada de diciembre y los premios extraordinarios de Navidad, una temporada en la que muchos colombianos sueñan con cerrar el año con un golpe de suerte.
La transmisión oficial puede seguirse en vivo a través del Canal Trece, así como en las plataformas digitales de la Lotería de Boyacá en Facebook Live y YouTube.
La Lotería de Boyacá recuerda a sus jugadores que los números oficiales se actualizan una vez finalice la transmisión, por lo que invita a los interesados a verificar cuidadosamente su billete.
Además del gran premio mayor, este sorteo incluye una extensa lista de incentivos que multiplica las posibilidades de ganar. Entre los más destacados están:
En esta edición, la Lotería también aprovecha para unirse a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Con un billete especial, la entidad envía un mensaje: “Rechazamos toda forma de violencia y nos sumamos al llamado nacional por el respeto y la protección de cada mujer. Si eres víctima o conoces a alguien en riesgo, denuncia en la línea #155”, expresa la institución.
Para evitar inconvenientes, la Lotería de Boyacá recuerda que el billete debe mantenerse en perfecto estado, ya que es el único documento válido para acreditar el premio.
La temporada decembrina llega acompañada de uno de los planes de premios más grandes del país. La edición Navidad Extraordinaria 2025 pone en juego un Premio Mayor de $25.000 millones, que se sorteará el próximo 24 de diciembre, además de un variado paquete de incentivos que incluye:
También incorpora categorías especiales como:
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL