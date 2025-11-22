Resultados Lotería de Boyacá, sábado 22 de noviembre de 2025: ¿es uno de los ganadores?

La emoción vuelve a sentirse este sábado con un nuevo sorteo de la tradicional Lotería de Boyacá, una de las más reconocidas del país y que, una vez más, pone en juego un premio mayor de $15 mil millones de pesos, cifra que la consolida como una de las loterías más atractivas para los apostadores colombianos.



Esta noche, miles de jugadores siguen de cerca el sorteo con la esperanza de convertirse en los próximos millonarios. Como cada semana, la entidad presenta su sorteo habitual, correspondiente esta vez a la edición 4599, en medio de la expectativa que genera la cercana temporada de diciembre y los premios extraordinarios de Navidad, una temporada en la que muchos colombianos sueñan con cerrar el año con un golpe de suerte.

La transmisión oficial puede seguirse en vivo a través del Canal Trece, así como en las plataformas digitales de la Lotería de Boyacá en Facebook Live y YouTube.



Resultados EN VIVO del sorteo 4599 de la Lotería de Boyacá

Número ganador del Premio Mayor: 0056

0056 Serie: 360

La Lotería de Boyacá recuerda a sus jugadores que los números oficiales se actualizan una vez finalice la transmisión, por lo que invita a los interesados a verificar cuidadosamente su billete.

Premios secos e incentivos de la noche

Además del gran premio mayor, este sorteo incluye una extensa lista de incentivos que multiplica las posibilidades de ganar. Entre los más destacados están:



Premio Fortuna: $1.000.000.000

Premio Alegría: $400.000.000

Premio Ilusión: $300.000.000

Premio Esperanza: $100.000.000

Premio Berraquera: $50.000.000

Premio Optimismo: $20.000.000

Premio Valentía: $10.000.000

En esta edición, la Lotería también aprovecha para unirse a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Con un billete especial, la entidad envía un mensaje: “Rechazamos toda forma de violencia y nos sumamos al llamado nacional por el respeto y la protección de cada mujer. Si eres víctima o conoces a alguien en riesgo, denuncia en la línea #155”, expresa la institución.



Así puede reclamar un premio si su billete resulta ganador

Para evitar inconvenientes, la Lotería de Boyacá recuerda que el billete debe mantenerse en perfecto estado, ya que es el único documento válido para acreditar el premio.



Premios menores: pueden cobrarse directamente en efectivo o canjearse por un billete para el próximo sorteo en cualquier punto autorizado.

pueden cobrarse directamente en efectivo o canjearse por un billete para el próximo sorteo en cualquier punto autorizado. Premios secos entre $2 millones y $6 millones: el ganador debe diligenciar el formato oficial disponible en la página web, presentar copia del RUT, cédula y dejar su huella.

el ganador debe diligenciar el formato oficial disponible en la página web, presentar copia del RUT, cédula y dejar su huella. Premios superiores a $10 millones: se reclaman únicamente en la sede principal de la Lotería, ubicada en la Calle 19 N.° 9-35, piso 3, en Tunja.

"Navidad Extraordinaria": la apuesta más esperada por los boyacenses

La temporada decembrina llega acompañada de uno de los planes de premios más grandes del país. La edición Navidad Extraordinaria 2025 pone en juego un Premio Mayor de $25.000 millones, que se sorteará el próximo 24 de diciembre, además de un variado paquete de incentivos que incluye:



Dos camionetas Toyota Land Cruiser Prado TXL

La posibilidad de ganar vivienda

Bicimotos eléctricas

Tablets y relojes inteligentes

Un “Raspa y Gana” con premios instantáneos

También incorpora categorías especiales como:



1 premio extra super navideño: $2.000 millones

1 premio extra Fortuna: $700 millones

1 premio extra Alegría: $300 millones

1 premio extra Ilusión: $100 millones

2 premios Esperanza: $50 millones

20 premios Optimismo: $20 millones

44 premios Valentía: $10 millones

