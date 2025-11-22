Resultados Lotería del Cauca, sábado 22 de noviembre de 2025: números ganadores

Este 22 de noviembre, la Lotería del Cauca vuelve a realizar su tradicional sorteo, una cita que cada semana reúne a miles de apostadores en todo el país. Esta vez, la entidad vuelve a captar la atención con la edición número 2586, en la que entregará un premio mayor de 8.000 millones de pesos, además de una amplia lista de premios secos millonarios.



Como es habitual, la transmisión EN VIVO se lleva a cabo en la noche delsábado, en un espacio que garantiza transparencia y permite conocer de inmediato los números ganadores. El sorteo de la Lotería del Cauca mantiene su horario habitual de las 11:00 de la noche, momento en el que se realiza la extracción de las balotas y se anuncian los resultados oficiales.

Los jugadores pueden seguir la transmisión a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales de la entidad, como Facebook Live y YouTube, donde se emite el sorteo en tiempo real. Estos canales permiten verificar paso a paso la extracción de cada número y garantizan total claridad durante el proceso.

Resultados EN VIVO del sorteo 2586 de la Lotería del Cauca

Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

¿Cuáles fueron los números ganadores del sorteo anterior?

En la edición 2585, el número ganador del premio mayor fue 7067 de la serie 021, un resultado que convierte en millonario al dueño de ese billete.

Además del premio mayor, la Lotería del Cauca entregó una amplia lista de premios secos que mantienen vivas las posibilidades de ganar. Estos fueron los resultados destacados de la edición pasada:



1 premio de $300 millones: 2218 – Serie 004

1 premio de $200 millones: 5186 – Serie 142

2 premios de $100 millones: 0517 – Serie 244 y 9240 – Serie 220

3 premios de $50 millones: 5297-287, 0575-183 y 9933-294

29 premios secos de $10 millones:



Número Serie Número Serie Número Serie 5580 193 7240 230 5167 138 9089 173 1676 182 8387 099 8003 186 9591 226 7018 228 5654 308 3509 300 3281 300 2829 249 5327 143 3309 063 3301 013 4986 251 8137 179 1844 164 7602 299 0169 132 1341 149 6016 285 0037 040 3588 100 0482 269 0770 303 6177 149 0885 122

Estos resultados resaltan la variedad de premios que ofrece cada edición, lo que mantiene el interés de los apostadores y fortalece la tradición que acompaña a esta lotería desde hace décadas.



¿Cómo participar en el próximo sorteo de la Lotería del Cauca?

Para quienes desean jugar su suerte, el proceso es sencillo, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y una serie de tres dígitos. La compra puede hacerse de manera presencial con un lotero autorizado o de forma digital a través del portal oficial de la Lotería del Cauca.



Los valores para participar son de $4.000 por fracción y $16.000 por billete completo. Además, en la plataforma virtual los usuarios pueden elegir el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne automáticamente, haciendo el proceso más rápido y sencillo.

La entidad recuerda que, según la normativa tributaria vigente, todos los premios que superen 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %. Para conocer el valor neto que recibirán, los ganadores pueden consultar el simulador oficial disponible en la página web de la Lotería del Cauca, una herramienta que permite calcular de forma clara el monto final del premio.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL