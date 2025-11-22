Resultados Lotería del Cauca, sábado 22 de noviembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Este 22 de noviembre, la Lotería del Cauca vuelve a realizar su tradicional sorteo, una cita que cada semana reúne a miles de apostadores en todo el país. Esta vez, la entidad vuelve a captar la atención con la edición número 2586, en la que entregará un premio mayor de 8.000 millones de pesos, además de una amplia lista de premios secos millonarios.
Como es habitual, la transmisión EN VIVO se lleva a cabo en la noche delsábado, en un espacio que garantiza transparencia y permite conocer de inmediato los números ganadores. El sorteo de la Lotería del Cauca mantiene su horario habitual de las 11:00 de la noche, momento en el que se realiza la extracción de las balotas y se anuncian los resultados oficiales.
Los jugadores pueden seguir la transmisión a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales de la entidad, como Facebook Live y YouTube, donde se emite el sorteo en tiempo real. Estos canales permiten verificar paso a paso la extracción de cada número y garantizan total claridad durante el proceso.
En la edición 2585, el número ganador del premio mayor fue 7067 de la serie 021, un resultado que convierte en millonario al dueño de ese billete.
Además del premio mayor, la Lotería del Cauca entregó una amplia lista de premios secos que mantienen vivas las posibilidades de ganar. Estos fueron los resultados destacados de la edición pasada:
29 premios secos de $10 millones:
|Número
|Serie
|Número
|Serie
|Número
|Serie
|5580
|193
|7240
|230
|5167
|138
|9089
|173
|1676
|182
|8387
|099
|8003
|186
|9591
|226
|7018
|228
|5654
|308
|3509
|300
|3281
|300
|2829
|249
|5327
|143
|3309
|063
|3301
|013
|4986
|251
|8137
|179
|1844
|164
|7602
|299
|0169
|132
|1341
|149
|6016
|285
|0037
|040
|3588
|100
|0482
|269
|0770
|303
|6177
|149
|0885
|122
Estos resultados resaltan la variedad de premios que ofrece cada edición, lo que mantiene el interés de los apostadores y fortalece la tradición que acompaña a esta lotería desde hace décadas.
Para quienes desean jugar su suerte, el proceso es sencillo, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y una serie de tres dígitos. La compra puede hacerse de manera presencial con un lotero autorizado o de forma digital a través del portal oficial de la Lotería del Cauca.
Los valores para participar son de $4.000 por fracción y $16.000 por billete completo. Además, en la plataforma virtual los usuarios pueden elegir el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne automáticamente, haciendo el proceso más rápido y sencillo.
La entidad recuerda que, según la normativa tributaria vigente, todos los premios que superen 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %. Para conocer el valor neto que recibirán, los ganadores pueden consultar el simulador oficial disponible en la página web de la Lotería del Cauca, una herramienta que permite calcular de forma clara el monto final del premio.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL