Así es el más barato de los Tesla que se venden en Colombia: características y precio

Tesla, la reconocida empresa estadounidense de automóviles eléctricos, ha confirmado su llegada oficial a Colombia, anunciando la apertura de su primer concesionario en el centro comercial Andino de Bogotá. Aunque la compañía norteamericana tiene planes de expansión, inicialmente solo se pondrán a disposición de los compradores colombianos dos de sus modelos más populares: el Model Y y el Model 3.

El Tesla Model 3 ha sido destacado como uno de los vehículos "estrella" de la compañía y, notablemente, el modelo más asequible que ha ingresado al país hasta el momento. Los vehículos que se reserven desde ahora a través de la página oficial de la marca tienen una fecha estimada de llegada al territorio nacional para el primer trimestre de 2026.



Características y diseño del Model 3

El diseño del Model 3, según la información obtenida del sitio web oficial de Tesla para Colombia, está centrado en una experiencia de usuario superior y minimalista.



Interior premium y silencioso: El Model 3 presenta un interior premium con múltiples configuraciones personalizables. Su diseño es minimalista y elegante, e incluye características de confort como asientos ventilados, iluminación ambiental y un manejo excepcionalmente silencioso. Incorpora un vidrio acústico diseñado para evitar la entrada de ruido externo a la cabina.

Tecnología de conducción: El vehículo está equipado con dos pantallas. La pieza central es una pantalla central de 15.4 pulgadas con una "gran capacidad de respuesta". Esta pantalla permite al conductor controlar las funciones de navegación, manejar las configuraciones de cabina y gestionar las funciones de conducción.

Experiencia automatizada: Un elemento distintivo de la experiencia de usuario del Model 3 es su funcionalidad automática: al acercarse el conductor, el vehículo abre la puerta automáticamente, ajusta las configuraciones de manejo preferidas y sincroniza la música, facilitando el proceso de "solo súbete y maneja".

Opciones y precios en Colombia

El rango de precios del Model 3 en Colombia oscila entre los $109.990.000 y los $164.990.000. Este diferencial de costos está directamente relacionado con la autonomía, la velocidad máxima, el tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h y el tipo de tracción seleccionada.



El Model 3 se ofrece en tres versiones específicas, variando sus especificaciones de la siguiente manera:



Característica Model 3 Model 3 Gran Autonomía Model 3 Performance Tracción Trasera (Rear-Wheel Drive) Total (Dual Motor All-Wheel Drive) Total (Dual Motor All-Wheel Drive) Autonomía (WLTP) 520 km 629 km 528 km Velocidad Máxima 201 km/h 201 km/h 262 km/h 0-100 km/h 6,1 s 4,4 s 3,3 s Precio (COP) $ 109.990.000 $ 139.990.000 $ 164.990.000

Costos adicionales por personalización

Es importante notar que los precios base mencionados incluyen el color original del vehículo (gris grafito) y un interior con silletería de color negro. La personalización implica pagos adicionales:



Conducción autónoma total: La opción de Capacidad Full Self-Driving (conducción autónoma total), que se integrará mediante futuras actualizaciones de software, requiere un pago adicional de 32 millones de pesos sobre el precio base. Cambio de color exterior: Optar por los colores Blanco perla multicapa, Azul metálico o Diamante negro añade $4.000.000. Los colores Rojo ultra y Plata metálico incrementan el costo en $6.000.000. Cambio de color interior: Si el comprador prefiere un interior que combine colores negros con silletería blanca, debe asumir un excedente de $4.000.000.

El Model 3 representa, por lo tanto, la puerta de entrada para los consumidores colombianos a la tecnología vehicular de Tesla, ofreciendo alta autonomía y desempeño, además de un diseño centrado en el confort y la digitalización

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

