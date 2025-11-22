Así es el más barato de los Tesla que se venden en Colombia: características y precio

Publicidad
Tesla, la reconocida empresa estadounidense de automóviles eléctricos, ha confirmado su llegada oficial a Colombia, anunciando la apertura de su primer concesionario en el centro comercial Andino de Bogotá. Aunque la compañía norteamericana tiene planes de expansión, inicialmente solo se pondrán a disposición de los compradores colombianos dos de sus modelos más populares: el Model Y y el Model 3.
El Tesla Model 3 ha sido destacado como uno de los vehículos "estrella" de la compañía y, notablemente, el modelo más asequible que ha ingresado al país hasta el momento. Los vehículos que se reserven desde ahora a través de la página oficial de la marca tienen una fecha estimada de llegada al territorio nacional para el primer trimestre de 2026.
El diseño del Model 3, según la información obtenida del sitio web oficial de Tesla para Colombia, está centrado en una experiencia de usuario superior y minimalista.
El rango de precios del Model 3 en Colombia oscila entre los $109.990.000 y los $164.990.000. Este diferencial de costos está directamente relacionado con la autonomía, la velocidad máxima, el tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h y el tipo de tracción seleccionada.
El Model 3 se ofrece en tres versiones específicas, variando sus especificaciones de la siguiente manera:
|Característica
|Model 3
|Model 3 Gran Autonomía
|Model 3 Performance
|Tracción
|Trasera (Rear-Wheel Drive)
|Total (Dual Motor All-Wheel Drive)
|Total (Dual Motor All-Wheel Drive)
|Autonomía (WLTP)
|520 km
|629 km
|528 km
|Velocidad Máxima
|201 km/h
|201 km/h
|262 km/h
|0-100 km/h
|6,1 s
|4,4 s
|3,3 s
|Precio (COP)
|$ 109.990.000
|$ 139.990.000
|$ 164.990.000
Es importante notar que los precios base mencionados incluyen el color original del vehículo (gris grafito) y un interior con silletería de color negro. La personalización implica pagos adicionales:
El Model 3 representa, por lo tanto, la puerta de entrada para los consumidores colombianos a la tecnología vehicular de Tesla, ofreciendo alta autonomía y desempeño, además de un diseño centrado en el confort y la digitalización
NOTICIAS CARACOL DIGITAL