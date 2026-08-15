Resultados Chontico Día hoy, sábado 15 de agosto de 2026: números ganadores

El sorteo de Chontico Día se realiza este sábado 15 de agosto y el resultado oficial permite verificar las cifras registradas en los comprobantes. Conozca el número ganador y la quinta cifra una vez finaliza la extracción correspondiente a la jornada.



Resultados de Chontico Día del 15 de agosto de 2026

Chontico Día cumple este sábado una nueva jornada dentro de los sorteos diarios de chance. La extracción se realiza a la 1:00 p.m., horario establecido para esta modalidad, y el resultado se publica posteriormente a través de los canales autorizados.

Luego de finalizar el sorteo correspondiente a este sábado, estos son los datos que deben verificarse:



Número ganador: 4100

4100 Quinta cifra: 8

¿Cómo funciona Chontico Día?

Chontico Día pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, se selecciona una combinación de cuatro números, comprendida entre 0000 y 9999, y se establece el valor de la jugada antes de registrarla en un punto autorizado o mediante los canales habilitados.

El resultado está compuesto por cuatro cifras y, dependiendo de la modalidad, una quinta cifra complementaria. Las condiciones del premio dependen del tipo de apuesta registrada y de la cantidad de números acertados.



Entre las alternativas disponibles se encuentran las apuestas a una, dos, tres y cuatro cifras, además de las modalidades combinadas. Por esta razón, no basta con revisar únicamente el número completo: también es necesario consultar qué tipo de jugada aparece en el tiquete.



¿Qué se necesita para reclamar un premio?

Si las cifras del comprobante coinciden con el resultado oficial, el primer paso es conservar el tiquete original en buenas condiciones. Este documento es necesario para acreditar la jugada y adelantar el proceso de reclamación.



Para realizar el trámite se debe presentar el comprobante original y un documento de identidad vigente. El procedimiento puede variar dependiendo del valor del premio y de los requisitos establecidos por el operador.

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Los premios de menor cuantía pueden gestionarse en puntos autorizados, mientras que aquellos que superan los límites establecidos requieren trámites adicionales ante las entidades correspondientes.

También es importante tener en cuenta las obligaciones tributarias aplicables a los premios de juegos de suerte y azar. Cuando se superan los topes establecidos por la legislación colombiana, puede aplicarse la

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Antes de iniciar cualquier reclamación, se recomienda revisar que las cifras publicadas coincidan exactamente con las registradas en el comprobante. El documento no debe presentar alteraciones que dificulten su validación.

También resulta conveniente consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o servicios de mensajería.

El comprobante debe conservarse durante el tiempo establecido por la legislación para realizar el cobro. En caso de obtener un premio, realizar el trámite dentro del plazo correspondiente permite evitar que expire el derecho a reclamarlo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co