Resultados Chontico Día, último sorteo martes 20 de enero de 2026: números ganadores

Como es costumbre, el Chontico Día realiza su sorteo todos los días a la 1:00 de la tarde, consolidándose como uno de los juegos de chance más seguidos en Colombia, este martes 20 de enero de 2026, miles de jugadores están atentos al resultado del sorteo más reciente, con la expectativa de conocer el número ganador y verificar si su tiquete resulta premiado.
Con una fuerte presencia en el Valle del Cauca, el Chontico Día mantiene una tradición arraigada entre los apostadores, gracias a la simplicidad de su mecánica, la regularidad diaria de los sorteos y la facilidad para participar. Estas características lo convierten en una de las opciones más consultadas dentro del portafolio de juegos de azar legales del país, tanto por jugadores habituales como por quienes apuestan de manera ocasional.
Su formato accesible y la posibilidad de elegir diferentes modalidades de apuesta hacen que este chance siga ganando popularidad y mantenga el interés de quienes, día a día, revisan los resultados con la esperanza de obtener un premio.
Resultados EN VIVO del Chontico Día hoy, martes 20 de enero de 2026
El número ganador del Chontico Día correspondiente al sorteo de este martes 20 de enero de 2026 es:
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
La recomendación para los jugadores es verificar cuidadosamente su tiquete con el vendedor autorizado y confirmar si el número apostado coincide con alguna de las modalidades premiadas.
Modalidades de juego del Chontico Día
El Chontico Día cuenta con varias modalidades de apuesta que se adaptan a distintos estilos de juego y niveles de experiencia. Cada participante puede escoger la opción que mejor se ajuste a sus expectativas:
- 4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.
- 3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.
- 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.
- 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.
- 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.
Esta variedad amplía las posibilidades de juego y refuerza el atractivo del Chontico Día entre diferentes tipos de apostadores.
¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?
Uno de los principales atractivos de este chance es su bajo costo de participación. Las apuestas se realizan desde $500 y pueden llegar hasta $25.000, lo que permite que personas con distintos presupuestos accedan al juego de manera responsable.
Esta flexibilidad facilita que cada jugador decida cuánto invertir en cada jugada, manteniendo siempre el carácter recreativo del chance.
¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?
El cobro de los premios del Chontico Día se realiza en puntos autorizados y exige cumplir con algunos requisitos básicos:
- Presentar el tiquete original en buen estado.
- Documento de identidad con fotocopia legible.
Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, se solicitan documentos adicionales:
- Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.
- Superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una expedición no mayor a 30 días.
Con estos pasos, los ganadores pueden reclamar su premio de forma segura y conforme a la normativa vigente.
Otros chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co