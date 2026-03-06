¿Quién era Camila García, mujer que murió tras accidente en un tobogán de Chinácota?

Continúan los ecos por la trágica muerte de Camila García, la joven de 28 años que perdió la vida en un accidente dentro de una atracción turística en Chinácota, Norte de Santander. Camila, quien era madre de un niño de cuatro años, trabajaba de la mano con comunidades vulnerables del Catatumbo, según una allegada.



El accidente ocurrió en el municipio de Chinácota, en el tobogán turístico del establecimiento Entre Flores. Según las primeras versiones, Camila fue lanzada por la estructura, inaugurada hace apenas un mes, y en una curva salió disparada del tobogán y cayó al vacío. La caída le produjo múltiples golpes, entre ellos uno fuerte en la cabeza. Aunque inicialmente permaneció consciente, su condición se deterioró mientras la trasladaban a un centro asistencial, donde finalmente falleció.

Un video registró el instante en el que la joven de 28 años se salió de la estructura y cayó. Estas imágenes que han circulado en redes sociales, aumentaron la indignación, sobre todo porque Camila había expresado dudas sobre la seguridad del lugar momentos antes del accidente. “Ella pregunta ‘¿no me voy a estrellar?’ y el que la está lanzando le dice que no. Apenas la tiran, se estrella con la pared”, relató en la emisora Caracol Radio Carmen García, presidenta de Madres del Catatumbo por la Paz, entidad en la que Camila colaboraba.

Empresa duea de tobogán en Chinácota se pronuncia

La empresa Entre Flores, operadora de la atracción, emitió un comunicado en el que señaló: “El equipo jurídico de trabajo de Entre Flores SAS, encabezado por el abogado Óscar Horacio Giraldo Reyes y la firma Jaimes Chía Y Abogados Asociados, lamentan profundamente el suceso ocurrido el día de ayer, 5 de marzo de 2026, en nuestras instalaciones. Ante este doloroso acontecimiento, nos permitimos expresar a la familia, amigos y allegados de Yuris Cristel Camila García Manrique nuestras condolencias y nuestro más sincero sentimiento de solidaridad. Nos unimos de corazón al duelo que los embarga en este difícil momento”.



La compañía también aseguró que “desde el momento del incidente, la empresa activó de manera inmediata los protocolos de emergencia y asistencia previstos para estos casos, brindando el apoyo inicial. Entre Flores SAS manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos. Estamos aportando toda la información requerida para que las investigaciones avancen de manera diligente. Por respeto a la memoria de la víctima y a la reserva de la investigación en curso, nos abstendremos de emitir declaraciones adicionales sobre las causas del siniestro hasta que las autoridades correspondientes entreguen un informe oficial”.



Sin embargo, para su familia estas afirmaciones no se corresponden con lo ocurrido. “Hasta el momento, este establecimiento (Entre Flores) no se ha comunicado con nosotros en ningún momento para decir que nos van a colaborar en el sepelio de la joven ni para decir que van a responder”, aseguró Carmen García. Agregó que "nosotros rechazamos lo que dijo el abogado de este establecimiento donde dicen que ellos se han comunicado con la familia. En ningún momento se han comunicado con la mamá de la niña ni con nosotras. Exigimos que se haga la investigación como debe ser y que respondan por la vida de Camila, porque ella perdió la vida en un establecimiento donde no había la seguridad”.

