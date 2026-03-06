¿Habrá lluvias en Colombia este fin de semana electoral? Esto dice Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó un comunicado especial con el pronóstico del tiempo para el fin de semana comprendido entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo de 2026. El reporte de la entidad coincide con la jornada electoral del domingo en la que los colombianos acudirán a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso de la República y participar en consultas interpartidistas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según la entidad meteorológica, durante estos tres días se registrará una "mayor probabilidad de precipitaciones en las regiones Pacífica, Andina y Amazonía, así como el sur de la región Caribe". Las precipitaciones se presentarían con distinta intensidad dependiendo del día y del departamento; además, "las lluvias más fuertes se presentarán el domingo 8 de marzo".

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



La jornada electoral iniciará a las 8:00 a. m. y cerrará sus urnas a las 4:00 p. m. Según lo dispuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil, 41.287.084 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones de Congreso de la República. De estos ciudadanos, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres. La entidad también aseguró que se dispondrán 125.259 mesas, distribuidas en 13.746 puestos de votación.



Pronóstico del Ideam para este fin de semana electoral

A nivel general en Colombia, el Ideam indicó que "la mayor probabilidad de precipitaciones se espera en las regiones Pacífica, Andina y Amazonía, así como el sur de la región Caribe", además de las "lluvias más fuertes" que se presentarán el 8 de marzo, "con un incremento al centro y sur de la región Caribe, centro y norte de la Andina y diferentes sectores de la Pacífica".



En el caso de Bogotá, el Ideam indicó que durante el fin de semana continuará la probabilidad de lluvias, especialmente en horas de la tarde. Estas condiciones podrían afectar principalmente a localidades ubicadas en el centro, occidente y norte de la ciudad. La temperatura mínima estimada para la capital se ubicará alrededor de los 11 grados Celsius, mientras que la máxima oscilará entre los 19 y los 20 grados.

Publicidad

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a los ciudadanos que participarán en la jornada electoral tener en cuenta las variaciones del clima al momento de desplazarse hacia los puestos de votación. También se sugiere consultar los reportes oficiales del Ideam para conocer posibles cambios en el pronóstico durante el desarrollo del fin de semana.



Clima para el sábado 7 de marzo

Para el sábado 7 de marzo, el Ideam prevé que en la región Andina se presenten precipitaciones con acumulados entre medios y altos en sectores de Santander, Antioquia, el norte de Boyacá y algunas zonas de Cundinamarca. También podrían registrarse lluvias en el occidente de Caldas, Quindío, Risaralda y en el centro del Tolima.

En la región Pacífica, las precipitaciones se mantendrían durante el sábado y podrían estar acompañadas por actividad eléctrica en zonas del oriente de Chocó, así como en áreas del sur y oriente del Valle del Cauca. El reporte también menciona posibles lluvias en el centro y occidente del Cauca y en sectores del departamento de Nariño.

Publicidad

En cuanto a la región Amazónica, se estiman lluvias en el occidente de Caquetá y Putumayo, además de algunos sectores de Amazonas, Vaupés y Guainía. Mientras tanto, en la región Caribe se prevén precipitaciones entre ligeras y moderadas en el sur de Bolívar y en el departamento de Córdoba. Para la Orinoquía, el pronóstico indica predominio de tiempo seco durante la jornada.



Clima para el domingo 8 de marzo

El domingo 8 de marzo, día de las elecciones legislativas, el Ideam prevé un aumento en los acumulados de precipitación en varias regiones. En la región Caribe podrían registrarse lluvias de intensidad ligera a moderada en los departamentos de Bolívar y Córdoba, así como en algunos sectores de Magdalena, Sucre y Cesar.

En la región Pacífica se pronostican precipitaciones entre moderadas y fuertes en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, condiciones que podrían presentarse en distintos momentos del día. Para la región Andina se estiman lluvias sectorizadas, con mayor intensidad en departamentos como Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá. En estas zonas podrían registrarse acumulados importantes durante la jornada.

En la Amazonía también se prevén precipitaciones relevantes, especialmente en el sur de Caquetá, el departamento de Vaupés, el piedemonte amazónico, Amazonas y Guainía. Por su parte, la región de la Orinoquía mantendría en su mayoría condiciones de tiempo seco durante el domingo. No obstante, el Ideam indicó que en el sur del departamento del Meta podrían presentarse lluvias de carácter ligero.

Finalmente, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el pronóstico contempla lluvias ligeras durante el fin de semana.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co