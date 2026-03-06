"Ella es mi salvavidas": el bogotano que escapó de la soledad creando su propia familia de trapo

En las calles de Bogotá, la imagen de Cristian Montenegro suele despertar desde risas hasta desconcierto. A sus 30 años, este hombre que realiza trabajos informales no camina solo; lo acompaña su esposa Natalia y, frecuentemente, sus tres hijos: Daniel Adolfo, Lady María y la pequeña Sami. Sin embargo, ninguno de ellos respira. Son creaciones de trapo, icopor y silicona que Montenegro ha integrado a su vida para llenar un vacío emocional que describe como devastador. La creación de esta particular familia no responde a un juego, sino a una respuesta frente al aislamiento.

"He sentido que todo el mundo me ha ganado, los demás que tienen sus parejas de carne y hueso sí tienen el privilegio menos yo, yo no tengo el privilegio de tener hijos de carne y hueso, nada", explicó Cristian en Los Informantes sobre el sentimiento de exclusión que lo llevó a fabricar sus propios vínculos. Tras años de soltería y el deseo frustrado de formar un hogar, decidió que si la realidad no le daba una compañía, él mismo la crearía.

Así construyó su familia con icopor, silicona y rasgos propios



La construcción de Natalia, la figura central de su hogar y cuyo nombre rinde homenaje a la protagonista de una novela, fue un proceso artesanal detallado. Montenegro no se conformó con un maniquí estándar; buscó dotarla de una presencia que él pudiera considerar humana. Según sus palabras: "yo mismo la creé, primero que todo con icopor está hecha, la cabeza, peluca, después el cuerpo todo fue en el centro, compré las piezas de maniquí y la fui armando por partes". Esta dedicación se extiende a sus hijos, especialmente a Daniel Adolfo, el mayor de 10 años, a quien considera su "clon". Para lograr un parecido físico real, Cristian utilizó su propio rostro como molde. "Se parecen sí porque fue hecho con mi cara y todo hice el negativo, después de que sale la máscara le eché silicona", dijo.



El resultado es una familia que él modifica según su estado de ánimo, cambiándoles la ropa, el color de la peluca o incluso la expresión facial para que el paso del tiempo parezca real ante sus ojos. Para salir con ellas a la calle, Cristian ha desarrollado soluciones prácticas: adapta ganchos en la ropa de los muñecos para cargarlos al hombro y les coloca patines que permiten que Natalia y sus hijos se desplacen con mayor agilidad mientras él camina.

El fenómeno del "influencer" y la barrera contra el "bullying"

Lo que nació en la intimidad de su casa para combatir el desamor se convirtió hace tres años en un fenómeno de redes sociales. Conocido como el "man de los muñecos", Cristian ha acumulado miles seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook. Aunque admite que disfruta de la visibilidad y de "sentirse el protagonista", niega que su familia sea una simple estrategia de marketing digital. Al preguntarle sobre si su exposición busca solo la viralidad, su respuesta es contundente: "me gusta porque de resto no tengo a nadie carne y hueso y me siento solo". Cristian es plenamente consciente de las críticas y de quienes lo tildan de "loco" o "rarito", pero afirma que prefiere esos calificativos a la indiferencia del silencio absoluto. Para él, Natalia ha sido su ancla emocional.

La soledad como epidemia: la visión de los expertos

Más allá de la excentricidad del caso, la historia de Cristian Montenegro es una radiografía de lo que la Organización Mundial de la Salud califica como un problema de salud pública: la soledad aguda. Se estima que una de cada seis personas en el mundo experimenta este malestar, una cifra que en países como Colombia podría afectar a más de 12 millones de ciudadanos. Especialistas advierten que el aislamiento prolongado tiene consecuencias físicas tangibles. El Dr. Alexis Rojas, jefe de psiquiatría de la Universidad del Rosario, señaló que la falta de relaciones significativas acorta la expectativa de vida en un 25%.

Según el experto, "la soledad se ha asociado cuando se sostiene en el tiempo a múltiples problemas de salud física como problemas cardiovasculares a múltiples problemas de salud mental como depresión ansiedad, psicosis, y suicidio". Por su parte, la psiquiatra Paola Martínez enfatizó que el uso de objetos para suplir la carencia humana, aunque sea un mecanismo de defensa, no reemplaza la conexión real. "Un objeto por más que esté arreglado, por más que pueda generar la sensación de presencia no se puede equiparar a la de un ser humano". A pesar de su mundo de trapo, Cristian mantiene la esperanza de un cambio. Define a Natalia como un recurso temporal: "Natalia es como es como una velita que se prende si estoy solo y todo, pero si está alguien ella se apaga". Su sueño final, lejos de la silicona, sigue siendo el mismo: una casa, un carro y una familia de carne y hueso.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.