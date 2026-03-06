Trump dice que solo aceptará la “rendición incondicional” de Irán para detener ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "no habrá acuerdo con Irán" y que solo aceptará una "rendición incondicional"; esto, cuando la guerra estadounidense e israelí contra el régimen islámico está a punto de cumplir su primera semana.



"¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una RENDICIÓN INCONDICIONAL! Tras eso y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", aseguró Trump en su red Truth Social. (Lea también: Trump exige participar en la designación del nuevo líder de Irán, que descarta un cese al fuego)



“¡HAGAMOS A IRÁN GRANDE DE NUEVO (MIGA)!”

Replicando el eslogan con el que llegó a la Casa Blanca (Hacer América Grande de Nuevo), apuntó que Irán tendrá un gran futuro: "¡HAGAMOS A IRÁN GRANDE DE NUEVO (MIGA)!", escribió el mandatario, cuando la guerra que lanzó junto a Israel contra la República Islámica llega a su séptimo día.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En los ataques iniciales, el pasado sábado, fueron asesinados el líder supremo iraní, Alí Jamenei, parte de la cúpula militar del país persa y otros cientos de personas, en cifras que han ido en aumento a medida que continúan los bombardeos de Washington e Israel. (Lea también: EE. UU. sería responsable de ataque a escuela de Irán que dejó más de 150 muertos, según NYT)

Teherán ha respondido con ataques a Israel y varias bases militares y embajadas estadounidenses en países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudí.



Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde el comienzo de la guerra.



Anteriormente, Trump había asegurado en entrevistas a la prensa estadounidense que el Gobierno iraní quería dialogar, aunque Teherán lo ha negado.

Publicidad

Este es un momento delicado para el presidente republicano, ya que la operación militar junto a Israel ha generado críticas no solo entre sus detractores, también entre las bases trumpistas y su entorno más afín.

Estas corrientes críticas consideran que el presidente se comprometió a centrarse en asuntos de Estados Unidos y no a empezar guerras en el exterior, con el coste de vidas estadounidenses y las consecuencias económicas negativas que puedan generar.

Publicidad

Trump sostiene que los ataques contra Irán tienen el objetivo de proteger a los estadounidenses y acabar con las capacidades militares iraníes, destruir su Armada y su programa nuclear.

Está previsto que este viernes Trump y el secretario Hegseth se reúnan en la Casa Blanca con los directores ejecutivos de empresas de defensa.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP