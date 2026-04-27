Resultados Chontico Noche último sorteo del lunes 27 de abril de 2026: números ganadores

La jornada de este lunes 27 de abril de 2026 marca el inicio de una nueva semana de oportunidades para los seguidores de los juegos de azar en Colombia. El Chontico Noche, bajo su emblemático lema "Gane tempranito y cobre rapidito", se mantiene como uno de los sorteos de chance con mayor arraigo popular, especialmente en la región del suroccidente colombiano, aunque su impacto y red de apostadores se extiende ya por todo el territorio nacional.

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Como es habitual en cada sorteo, la transparencia y la expectativa son los ejes centrales de la noche. Para este lunes, la cita con la suerte está programada para las 7:00 p. m.. Los resultados se emiten en directo a través del canal Telepacífico. No obstante, quienes no puedan sintonizar la señal televisiva pueden consultar los números en las plataformas digitales oficiales de la Lotería del Valle o en portales de noticias autorizados que realizan el seguimiento minuto a minuto.



Resultado Chontico Noche – Lunes 27 de abril

Número ganador:



(Nota: El resultado será actualizado en este espacio informativo inmediatamente después de que las baloteras certifiquen el número oficial a las 7:00 p. m.).

¿Cómo jugar y cuánto cuesta el billete?

El Chontico Noche no utiliza un "billete" de lotería tradicional con números preimpresos, sino que funciona bajo la modalidad de chance. Esto otorga al jugador la libertad de elegir su propio número de cuatro cifras (del 0000 al 9999).



La flexibilidad también se traslada al costo de la apuesta:



Monto mínimo: El sistema permite registrar apuestas desde los $500 pesos .

El sistema permite registrar apuestas desde los . Personalización: El apostador decide cuánto desea invertir; a mayor valor apostado, mayor será la recompensa en caso de acierto.

El apostador decide cuánto desea invertir; a mayor valor apostado, mayor será la recompensa en caso de acierto. Puntos de venta: Se puede jugar en toda la red de Gane (Valle del Cauca) y a través de aliados estratégicos como Paga Todo y SuperGIROS en el resto de los departamentos.

El Chontico nació bajo el amparo de la Lotería del Valle con el objetivo de dinamizar los juegos de suerte y azar y, sobre todo, para generar transferencias económicas directas al sistema de salud pública. Con el tiempo, se diversificó en "Chontico Día" y "Chontico Noche", ofreciendo sorteos los 365 días del año.



Su funcionamiento se basa en un sistema de baloteras neumáticas que garantizan la aleatoriedad absoluta. Los premios se distribuyen según el nivel de acierto sobre el número apostado:



4 cifras: Paga 4.500 veces lo apostado.

Paga 4.500 veces lo apostado. 3 cifras: Paga 400 veces lo apostado.

Paga 400 veces lo apostado. 2 cifras: Paga 50 veces lo apostado.

Paga 50 veces lo apostado. 1 cifra: Paga 5 veces lo apostado.

¿Qué hacer si resulta ganador?

Si la fortuna le sonríe este lunes 27 de abril, debe seguir el protocolo legal para el reclamo de sus ganancias:



Documentación: Diríjase al punto de venta autorizado con su documento de identidad original y el tiquete físico de la apuesta. Estado del tiquete: Es imperativo que el comprobante no presente tachaduras, enmendaduras o roturas que dificulten su lectura por el escáner. Montos superiores: Para premios de cuantía mayor (sujetos a retención por ganancia ocasional según la normativa de la DIAN), deberá presentarse en las sedes principales del concesionario para el trámite de pago mediante transferencia o cheque.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.