De vender chocolatinas a ser uno de los mejores docentes del mundo: historia de Joshue Castellanos

Con tan solo 13 años, la vida de Joshue Castellanos Paternina cambió de forma abrupta con la muerte de su papá, ocurrida en medio de una crisis económica familiar. Esto lo dejó a cargo de su propio sustento mientras su madre permanecía hospitalizada y su hermano menor continuaba estudiando. Desde entonces, para poder comer tuvo que vender dulces en la calle y así mantenerse en el sistema educativo, que resultó siendo el punto de partida de una vocación que hoy lo ubica entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026.

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"Cuando mi papá fallece, nosotros pues ya estábamos muy mal económicamente, estábamos viviendo en Sincé, Sucre, en ese momento y ya lo habíamos perdido todo", explicó en una entrevista de En Aguas Profundas. Aquella etapa lo obligó a asumir responsabilidades tempranas. Mientras estudiaba, comenzó a dar clases de matemáticas a niños del barrio y a vender chocolatinas que él mismo preparaba. Derretía el chocolate, lo moldeaba y salía a venderlo. Con eso ayudaba a sostener algunos gastos del hogar.



La historia del colombiano Joshue Castellanos, uno de los mejores profesores del mundo

Esta etapa fue el inicio de su relación con la enseñanza, aunque en ese momento no lo veía como una profesión, sino como una forma de apoyo económico. En Montería se dedicó a trabajar los fines de semana mientras intentaba avanzar en su formación académica. "Yo estaba trabajando. Trabajaba los fines de semana vendiendo chocolatinas en los semáforos", contó. También observaba, según cuenta, cómo sus compañeros tenían rutinas muy distintas: algunos salían a divertirse, mientras él debía trabajar.



Ese contraste lo llevó a tomar una decisión: enfocarse en la educación como vía de salida. Empezó a prepararse para acceder a becas universitarias, convencido de que sin ese apoyo no podría continuar. Finalmente logró ingresar a la Universidad del Norte mediante un programa de becas. Estudió Negocios Internacionales, aunque su interés por la educación ya estaba consolidado desde antes. Durante su etapa universitaria, además de estudiar, trabajó como mago en eventos nocturnos, bares y discotecas para financiar sus gastos, lo que le permitió mantenerse económicamente mientras continuaba su proceso educativo.



Con el tiempo, Castellanos empezó a estructurar proyectos enfocados en el acceso a la educación superior. Uno de ellos es la plataforma PreIcfes App, creada en 2020 en medio de la pandemia. Según explicó, la iniciativa buscaba reducir la brecha de acceso a la información educativa y preparar a los estudiantes para pruebas de admisión de este examen. "Creamos en el 2020 en plena pandemia la plataforma PreIcfes App, para que los jóvenes se sintieran con las mismas herramientas", señaló.

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El proyecto se enfocó en las cinco áreas fundamentales del currículo colombiano y ofreció contenidos de preparación para pruebas estandarizadas, evaluaciones prácticas y espacios de tutoría virtual. El proyecto evolucionó hacia un sistema de acompañamiento para la postulación a becas. Actualmente, según sus cifras, "llevamos más de 300.000 estudiantes impactados en becas, más de 700 becas entregadas". La iniciativa no se limitó al refuerzo académico: incorporó acompañamiento socioemocional, orientación vocacional y mentoría personalizada, un componente que Castellanos considera central para evitar la deserción escolar.

Entre los casos que suele destacar el programa se encuentran estudiantes de zonas rurales que lograron mejorar su desempeño académico y acceder a carreras profesionales. Algunos de ellos hoy cursan estudios en áreas como medicina, ingeniería y licenciaturas. La fundación también ha promovido talleres de ciencia, tecnología y liderazgo, así como redes de acompañamiento estudiantil.



Lo que llevó a docente colombiano a quedar finalista en premio internacional

Antes de llegar a esta nominación, el educador ya había recibido otros reconocimientos. En Moscú fue galardonado con el premio WeAreTogether por iniciativas relacionadas con igualdad de oportunidades y justicia social, y en Colombia ha sido distinguido por secretarías de educación departamentales. El modelo que lo llevó a ganar ahora este importante reconocimiento internacional es el de aprendizaje activo centrado en las habilidades del estudiante.

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"Logramos ganar en la categoría y logramos ganar como mejor proyecto del año ese año", indicó. Posteriormente, también fue reconocido en Emiratos Árabes, lo que consolidó su visibilidad internacional dentro del ámbito educativo. A su regreso a Colombia, el proyecto continuó creciendo. Nuevos apoyos institucionales permitieron ampliar el alcance de las becas y fortalecer la plataforma educativa. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de dificultades.

Castellanos reconoció que en 2024 estuvo cerca de abandonar sus proyectos debido a dificultades económicas y presiones externas. "Yo estuve a punto de tirar la toalla en el 2024 y dejar los proyectos tirados", afirmó. En ese periodo, según contó, las cargas financieras y la incertidumbre lo llevaron a considerar abandonar su trabajo. Pese a ello, ese mismo año recibió el reconocimiento internacional en Rusia, lo que representó un punto de inflexión en su trayectoria. "Las personas cuando sientan que estén más lejos es porque están más cerca de lograrlos", reflexionó.

En los últimos años, Castellanos implementó un programa piloto en India, adaptando su metodología a un contexto distinto al colombiano. Esta experiencia fue uno de los elementos considerados dentro del proceso de selección del Global Teacher Prize, que valora el impacto local y la posibilidad de replicar los proyectos en otros territorios. "La educación es la herramienta más poderosa del mundo", afirmó durante la entrevista, aunque reconoció que esa idea solo se comprende plenamente desde la experiencia.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co