Esto es lo que se sabe de la primera cumbre en Venezuela entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez

El presidente Gustavo Petro viajar este 24 de abril a Caracas para reunirse por primera vez con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, quien asumió como interina tras la captura de Nicolás Maduro.

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La visita a la capital venezolana fue anunciada por Petro el pasado viernes en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE, en Barcelona, donde recordó que el encuentro con Rodríguez, previsto inicialmente para el 13 de marzo en la frontera, no se dio. "Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas", afirmó.

Petro será el primer presidente que visite Venezuela para reunirse con Rodríguez, después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos, aunque la mandataria encargada ya hizo una visita oficial al exterior el pasado 9 de abril, cuando estuvo en la isla antillana de Granada. (Lea también: Delcy Rodríguez cumple 100 días como presidenta encargada de Venezuela, ¿qué ha cambiado?)



Seguridad fronteriza con Venezuela

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía y donde proliferan los grupos armados ilegales, desde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hasta bandas de narcotraficantes y de contrabandistas.



Por eso, Petro dijo el martes en un consejo de ministros que en su visita de un día a Caracas estará acompañado por una delegación "más bien militar, policial" para tratar con Rodríguez el tema de la seguridad fronteriza, principalmente en el Catatumbo, una región selvática que tiene la segunda mayor extensión de cultivos de coca del país y es uno de los mayores focos de violencia del conflicto armado colombiano.



El Catatumbo abarca buena parte del departamento de Norte de Santander, que limita con el estado venezolano de Táchira, y es también escenario de disputas territoriales entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, grupos que según las autoridades se mueven de un lado a otro de la frontera.

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"Entonces, si vamos, Catatumbo es un tema a hablar con la presidente Delcy", manifestó Petro en el consejo de ministros.

Según el mandatario "el tema es de seguridad y de un plan conjunto", y añadió que dicho esfuerzo ha enfrentado intentos de sabotaje y debe consolidarse con mayor coordinación entre ambos países.

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En esa coordinación un tema central será el fortalecimiento de la inteligencia binacional, que el mandatario considera clave para evitar que operaciones militares contra los grupos ilegales en la frontera afecten a la población civil. "Si no hay inteligencia las bombas caen donde no es, si la inteligencia es la que guía los disparos, si los disparos se dan sin inteligencia terminan matando a la gente, como ya ha pasado en Colombia", manifestó. (Lea también: "No es un fracaso personal, es nacional": Presidente Gustavo Petro sobre su política de paz total)

El presidente ha sido un crítico de las operaciones militares de Estados Unidos contra el narcotráfico en el mar Caribe y en el océano Pacífico por el uso de misiles para hundir lanchas que supuestamente transportan drogas, ataques en los que han muerto más de un centenar de personas, muchos de ellos pescadores, según el mandatario colombiano.



Intereses económicos con Venezuela

Rodríguez aún no se ha pronunciado sobre esta visita y su despacho tampoco ha difundido detalles de la agenda, que puede abarcar otros asuntos, ya que son muchos los puntos de interés común. Colombia se convirtió además en el hogar de más de 2,8 millones de venezolanos que emigraron de su país en los últimos años por la crisis.

Desde la caída de Maduro, Colombia ha manifestado su interés en participar en la reconstrucción económica de Venezuela principalmente mediante el incremento del comercio bilateral y de la cooperación energética, aprovechando la cercanía geográfica y las infraestructuras existentes.

En ese sentido, Petro ha planteado la reactivación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte para comprar gas al país vecino y la posibilidad de que la estatal Ecopetrol participe en la reconstrucción del sector petrolero venezolano, un negocio en el que ya están metidas las gigantes estadounidenses del sector.

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La visita del gobernante colombiano coincide con un encuentro binacional de "buena vecindad" anunciado en marzo pasado por Rodríguez y que tendría lugar en Maracaibo, capital del estado Zulia, también fronterizo con Colombia. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ese encuentro ministerial.



Frontera, migración, comercio, cooperación técnica y otros temas

El jueves, el canciller de Venezuela, Yván Gil, y su homóloga de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, instalaron este jueves en Caracas la tercera reunión de la Comisión de Vecindad e Integración.

Los cancilleres resaltaron, durante la instalación de este tercer encuentro, la "unión" que deben tener Colombia y Venezuela.

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"Nosotros debemos ser un ejemplo del mundo, no un ejemplo de disolución, no un ejemplo de diferencia, de confrontación, sino todo lo contrario. Así que quiero (...) agradecer al Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien sabemos es un defensor de la unión entre Colombia y Venezuela, de la defensa del proyecto de la Gran Colombia", dijo Gil, citado en la nota de prensa.

Según el texto, Villavicencio destacó la importancia de esta comisión que, dijo, "representa un mecanismo político fundamental de encuentro, diálogo y construcción" entre ambos países. A través del "trabajo conjunto, del diálogo permanente y de la cooperación efectiva, podremos construir caminos reales de bienestar, desarrollo e integración para nuestras poblaciones, en especial en aquellas que habitan nuestras zonas de frontera, donde la integración no es un concepto abstracto, sino una realidad cotidiana", aseguró Villavicencio de acuerdo con la Cancillería venezolana.

La canciller colombiana está acompañada de una delegación de funcionarios y el gobernador del departamento colombiano del Norte de Santander, William Villamizar Laguado, fronterizo con Venezuela.

"Celebramos que se siga avanzando de esta manera, porque por encima de nuestras ideologías, lo más importante es que deben existir fronteras abiertas", expresó Villamizar, también citado en el texto.

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Asuntos de seguridad y defensa, frontera, migración, comercio, cooperación técnica y otros temas fueron los discutidos en esa reunión.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE