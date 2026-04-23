"Me hizo enojar": video del momento en el que suegra de Carolina Flores le habría disparado

En México se sigue avanzando en la investigación del asesinato de la ex reina de belleza Carolina Flores, quien fue hallada en su vivienda con múltiples heridas de bala. Los hechos han dado como principal sospechosa a la suegra de la modelo, algo que ha revelado el mismo esposo de la víctima.

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Según se sabe, todo ocurrió el miércoles 15 de abril, cuando Carolina Flores se encontraba en su apartamento en Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, acompañada por Alejandro, su esposo; Érika María, su suegra; y su bebé de ocho meses.

Aunque ni el vigilante del edificio ni los vecinos del mismo aseguran haber escuchado disparos, el cuerpo de la mujer de 27 años presentaba varios disparos, algunos en la cabeza, el cuello y el pómulo.



Lo que ha llamado la atención de este caso es que, al día siguiente de los hechos, Alejandro acudió al Ministerio Público para denunciar a su madre y confesar que ella había disparado en contra de su esposa. Las autoridades entonces enfocaron su investigación en la mujer, pero sin descartar la participación del esposo, ya que el tiempo que tardó en hacer la denuncia parece sospechoso.



Se conoce video del momento en que Carolina Flores fue asesinada

En medio de la investigación por este caso, en redes sociales se ha conocido un video grabado por un dispositivo de vigilancia ubicado en el apartamento que registró lo ocurrido. La grabación fue revelada por el periodista especializado en temas de crimen y violencia, Carlos Jiménez.



Según lo que se ve en la grabación el crimen ocurrió sobre las 11:30 de la mañana del miércoles, y no en la noche como se había reportado en un principio. Aunque en la grabación no se ve el momento exacto, pues esto ocurre en otra habitación, sí quedó captado el audio de todo lo ocurrido.

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Primero se ve en la sala del apartamento, donde está la cámara, a la suegra de Carolina Flores de pie diciéndole algo a la modelo, quien atraviesa la sala y se va a otra habitación aparentemente buscando algo. Su suegra camina detrás de ella, con las manos en los bolsillos de su pantalón.

Cuando ambas mujeres entran a una de las habitaciones y ya no se ven en la cámara, se escucha un primer disparo y un grito. Enseguida hay una seguidilla de cinco disparos más. En el apartamento se ve correr desesperados de lado a lado a dos perros de la pareja.

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En ese momento, entra Alejandro desde otro punto del apartamento, con el bebé de ocho meses en brazos y muy preocupado pregunta: "¿Qué fue eso?". Su madre sale rápidamente la habitación y él le insiste: "¿Qué hiciste loca?". Ella simplemente le dice: "Nada, me hizo enojar".

Alejandro se asoma en la habitación, todavía con su hijo alzado y observa lo que sería el cuerpo sin vida de Flores. "¿Qué te pasa, loca? ¡Es mi familia!", le reclama a su madre, quien se aleja del lugar diciendo: "Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó".

(Advertencia de contenido sensible: este video tiene imágenes que son violentas)

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

El video sería la prueba clave de que Érika María acabó con la vida de Carolina Flores, aunque quedan cosas por investigar y aclarar por parte de las autoridades.

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Por otro lado, el periodista reveló que la relación entre Carolina Flores y su suegra había sido conflictiva desde siempre. Aseguró que la pareja anteriormente vivía en Ensenada, cerca de la mamá de Alejandro, pero que recientemente se habían mudado a Polanco por las constantes peleas entre la modelo y la señora. "Solo vino a CDMX para matar a Carolina", puntualizó el periodista, señalando que la mujer vino de visita y aparentemente tenía todo planeado para acabar con la vida de la ex reina de belleza.

Por ahora nadie ha sido capturado por el asesinato y se desconoce el paradero de la suegra de Carolina Flores. Lo que ha dicho la Fiscalía, debido a los reclamos de organizaciones feministas, es que la investigación por homicidio doloso podría próximamente pasar a investigación por feminicidio, en tanto se conocen nuevos detalles y se aclaran los pormenores del hecho.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co