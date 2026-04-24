Explosión cerca de Batallón Pichincha, en Cali: Ejército informa de un vehículo con artefactos

En la mañana de este viernes 24 de abril se registró una explosión cerca del Batallón Pichincha, en el sur de Cali, capital del Valle del Cauca.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Peatones y conductores que transitaban por el sector captaron la gigantesca estela de humo que salía de un bus escolar que, al parecer, habría sido usado para cometer un atentado terrorista contra el Ejército.



¿Cómo habría sido el atentado en Cali?

Información preliminar indica que desde un vehículo, un bus escolar, se lanzó un cilindro que cayó dentro del Batallón Pichincha, pero no estalló y personal está en el sitio. El otro cilindro se activó dentro del automotor, lo que generó la explosión y posterior incendio.

Entretanto, la Tercera División del Ejército Nacional informó a través de sus redes sociales que, “en cercanías al Cantón Militar Pichincha” en Cali, “se atiende una situación que involucra un vehículo acondicionado con explosivos”.



Detalló que unidades de la institución “mantienen el control del área, mientras equipos especializados en explosivos, con apoyo de aeronaves no tripuladas, adelantan las verificaciones técnicas para establecer las circunstancias del hecho y preservar la seguridad de los hombres y mujeres que integran la unidad militar, así como de la población civil en el sector”.



"Este acto terrorista puso en riesgo a la población civil y ocasionó daños a la infraestructura de la unidad militar. Afortunadamente, no se registran personas heridas", añadió el Ejército.

Publicidad

Aunque inicialmente se habló de por lo menos dos personas heridas, un hombre y una mujer, el Ejército ha señalado que “en este hecho no se registran, hasta el momento, afectaciones al personal militar ni a la población civil”.

El Ejército ha señalado preliminarmente al grupo armado organizado residual Jaime Martínez como responsable de este atentado en Cali, ciudad que en el pasado ya ha sido blanco de otros ataques terroristas dirigidos a la fuerza pública, hechos que han dejado varios muertos y decenas de heridos. El más reciente se reportó en diciembre de 2025.

Publicidad

El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del ataque.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co