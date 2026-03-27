Resultados Chontico Noche último sorteo del viernes 27 de marzo de 2026: números ganadores

La expectativa crece en el cierre de la última semana de marzo. Para este viernes 27 de marzo de 2026, el sorteo del Chontico Noche se posiciona nuevamente como la opción predilecta para miles de apostadores en Colombia que buscan ganar y cerrar el día con una excelente noticia financiera.

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Como es habitual, el sorteo cuenta con la supervisión de delegados de la Lotería del Valle, garantizando que el azar y la transparencia definan la suerte de los participantes. La transmisión principal corre por cuenta de Telepacífico, aunque hoy en día la mayoría de los apostadores siguen los resultados a través de plataformas digitales y aplicaciones móviles oficiales de las redes de apuestas.



Resultado del Chontico Noche del 27 de marzo

Número ganador: 0 - 0 - 0 - 6 Serie o balota adicional: 6

(Nota: Este campo se actualizará en tiempo real tan pronto como el canal Telepacífico emita la señal oficial del sorteo a las 7:00 p. m.)



¿Cómo jugar y cómo reclamar el premio?

El Chontico Noche permite una participación amplia de apostadores gracias a sus bajos costos de entrada. El jugador elige una combinación de cuatro dígitos y decide el monto de su apuesta. El costo del tiquete depende del jugador, que puede jugar desde $500 pesos en adelante.

Los puntos de venta autorizados son la red de servicios Gane (en el Valle del Cauca) y aliados como Paga Todo o SuperGIROS en el resto del país son los puntos autorizados para validar el formulario. Es fundamental recordar que el chance es un juego de suerte y azar legal, por lo que siempre se debe exigir el tiquete físico timbrado por la máquina para garantizar el derecho al cobro.



Si los cuatro números de su tiquete coinciden con los de la balotera, entonces usted es ganador. Para reclamar su premio debe tener en cuenta estos puntos:



Premios menores: Se pueden redimir en cualquier punto de la red donde se realizó la apuesta presentando el documento de identidad original. Premios de cuantía mayor: Requieren un proceso de validación en las oficinas principales. Se debe presentar el tiquete sin enmendaduras, fotocopia de la cédula y cumplir con las retenciones de ley (como el impuesto por ganancia ocasional, si aplica según el monto).

El Chontico Noche no es solo un sorteo; es una institución en el mundo del chance colombiano. Su historia está ligada a la Lotería del Valle y ha servido durante años para financiar el sistema de salud pública. A diferencia de las loterías tradicionales que juegan una vez por semana, el Chontico ofrece la ventaja de la inmediatez, permitiendo que el flujo de premios sea constante y dinámico.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.