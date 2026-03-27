Resultados Chontico Día último sorteo hoy, viernes 27 de marzo de 2026: números ganadores

Este viernes, 27 de marzo de 2026, juega el sorteo 8331 de El Chontico Día. El chance está programado de lunes a domingo, incluyendo los días festivos, a la 1 de la tarde. La recomendación siempre es mantener su boleto en buen estado para que pueda reclamar el premio en caso de acertar las cifras ganadoras.

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Resultados Chontico Día último sorteo viernes 27 de marzo de 2026

Número ganador: 1137

Quinta cifra: 5



Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

El proceso inicia con la elección de un número de cuatro cifras y la definición del monto que se desea apostar. Después se compra el tiquete en un punto autorizado, ya sea una tienda, papelería, droguería, supermercado o a través de plataformas habilitadas, entre ellas Paga Todo para quienes se encuentran en Bogotá, Soacha o Cundinamarca. Durante la compra, el sistema permite ingresar directamente el número escogido o seleccionar una opción generada al azar. El valor mínimo permitido para participar es de $500.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El valor del premio determina el procedimiento para realizar el cobro. Existen dos rangos definidos para este proceso. El primero corresponde a premios menores de 100.000 pesos. En estos casos, el pago puede reclamarse directamente en el mismo punto donde se adquirió el tiquete. Para recibirlo, es necesario presentar el tiquete original en buen estado, ya que este documento es la única prueba válida que acredita el derecho al premio.

El segundo rango aplica para premios iguales o superiores a 100.000 pesos. Cuando el monto ganado entra en esta categoría, el cobro debe gestionarse en puntos autorizados, entre ellos las oficinas de Paga Todo. La persona que reclama debe ser mayor de edad, escribir sus datos en el reverso del tiquete y presentar una fotocopia de su cédula. En premios de cuantías más altas, la entidad pagadora puede solicitar documentos adicionales, como el Registro Único Tributario (RUT) o formularios relacionados con la obligación de declarar renta. El pago se entrega mediante cheque, el cual debe ser cobrado posteriormente en una entidad bancaria autorizada.



El tiquete ganador tiene una validez de un año contado desde la fecha del sorteo. Si este plazo vence, se pierde el derecho al cobro según lo establecido en la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico desarrolla sus operaciones bajo supervisión de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL