Cayó alias Lorena, compañera sentimental de 'Iván Mordisco', en Vaupés: esto se sabe

Fuentes militares informaron que en los más recientes ataques del Ejército en el departamento de Vaupés contra las disidencias de alias Iván Mordisco durante las últimas horas, en los que murieron al menos seis personas pertenecientes a esta guerrilla, fue abatida alias Lorena, la compañera sentimental del jefe del grupo criminal.

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El Comandante General de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, informó que durante la noche del jueves 27 de marzo continuó la ofensiva que lanzó el Ejército en el suroriente del país. "Nuestras Fuerzas Militares, de manera conjunta y coordinada entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, adelantan una operación de interdicción ataque aire - tierra - asalto directo - combate, contra integrantes del Bloque Amazonas del GAO-r", escribió en la publicación en esa red social.

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