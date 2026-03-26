Así se veía Nicolás Maduro en segunda audiencia de juicio en Estados Unidos

El juez federal a cargo del caso de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, afirmó que no les considera "una amenaza para la seguridad nacional" de Estados Unidos, puesto que ya se encuentran detenidos en el país.

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El magistrado encargado del proceso, Alvin Hellerstein, se expresó así en la segunda audiencia en el caso judicial contra el venezolano y su compañera, que terminó este jueves sin una decisión sobre la disputa por el pago de sus abogados. (Lea también: Juez descarta desestimar el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos)



El togado manifestó dudas sobre la congelación de los fondos venezolanos por parte del Gobierno de EE. UU., que impide que el acusado pueda financiar su defensa. La consideración afecta directamente al motivo en el que se basan las sanciones de EE. UU. a Maduro y a los fondos venezolanos que impiden, según el acusado, costearse su propia defensa.

"El acusado está aquí. Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional" declaró Hellerstein, de 92 años, con voz quebrada. Además, el juez afirmó que las razones sobre las que se fundamentó este bloqueo de EE. UU. al país suramericano ya no están en juego y que la situación en Venezuela ha cambiado.



No obstante, el juez aún tiene que confirmar su decisión de manera oficial y no dio en la audiencia de hoy fechas de cuándo tomará esta decisión. Por su parte, el fiscal federal adjunto Kyle Wirshba apuntó durante la vista que el Gobierno de EE. UU. debería tener la facultad de "utilizar las sanciones para influir en la política exterior o en la seguridad nacional" e indicó que las sanciones, impuestas en 2019, son anteriores al caso contra Maduro.



La defensa alega que el Gobierno de EE. UU., a través de la oficina de control de activos (OFAC), revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa, calificándolo de "error administrativo", algo que vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.

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En tanto, el equipo legal del líder venezolano volvió a insistir en que la única opción es la desestimación de los cargos, medida que el juez dijo ver poco viable. (Lea también: Maduro enfrenta nueva audiencia judicial mientras su figura se desdibuja en Venezuela: las claves)



Maduro se veía más delgado

El líder chavista está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas. Cilia Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas. Ambos se declararon no culpables en la primera audiencia celebrada en enero y Maduro sostuvo ser un “prisionero de guerra”.

Jane Rosenberg

En un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg se ve a Maduro, junto a su esposa Cilia Flores y sus abogados Mark Donnelly (i) y Barry pollack (c), durante su comparecencia.

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El venezolano se ve más delgado y tiene las manos unidas.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE