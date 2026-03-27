Estos son los rostros de las 69 víctimas fatales de accidente en Putumayo: "Dejan huella imborrable"

Colombia sigue de luto por la muerte de 69 uniformados en el accidente de un avión C-30 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo (Putumayo), la peor tragedia de las Fuerzas Militares en las últimas décadas. Mientras los 57 heridos se recuperan en diferentes centros médicos, regresan a sus hogares y despiden a sus compañeros, el Instituto de Medicina Legal trabaja para identificar los cuerpos de las víctimas.

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En la más reciente actualización de esta entidad, indicó que ya "se culminó el abordaje de los 69 cuerpos recuperados, de los cuales se lograron identificar 54 y 15 se encuentran en proceso genético para toma de muestras con los familiares". Mientras tanto, la Fuerza Pública despide a los uniformados con sentidos mensajes.

"Cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor, entrega y amor por #Colombia. Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable en nuestras filas y en el corazón de la nación. Su sacrificio no será olvidado. Permanecerán por siempre en nuestra memoria y en la historia de un país que reconoce su valor", escribió el Ejército en su cuenta de X.



Medicina Legal añadió que espera terminar en el lapso de 48 a 72 horas el proceso de recolección y estudio de muestras de los cuerpos pendientes por identificar. "Para la atención de este evento, la entidad dispuso 12 equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajaron de manera articulada para realizar los procedimientos de abordaje, identificación y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares", aseguró.



Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó el pasado miércoles que el Gobierno rendirá honores a las víctimas con ceremonias en sus lugares de origen, una vez sean identificados y trasladados los cuerpos, aunque no descartó la realización de un acto central en Bogotá. El ministro, de hecho, este viernes asistió junto a la cúpula militar y cientos de uniformados del Ejército, Fuerza Aeroespacial, Armada y Policía, a una eucaristía en la Catedral Castrense Jesucristo Redentor, en homenaje a las 69 víctimas.



La última foto tomada dentro del avión que se accidentó en Putumayo

Uno de los sobrevivientes del siniestro aéreo, el soldado Fidel Ortiz Farfán, captó la última imagen que se conoce del interior del avión antes de que este se precipitara a tierra un minuto después de despegar. En la foto se ven sus amigos y compañeros, a quienes hoy el país está honrando. Farfán se recupera en el Hospital Militar Central de Bogotá, y desde allí contó cómo después del impacto se dio cuenta que su celular seguía funcionando, lo que calificó como un milagro.

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“Lo primero que se me viene a la mente es dar gracias a Dios, primero que todo, por estar vivo. Dar gracias a Dios también por mis compañeros que están vivos, que es un milagro (...) me invade la tristeza, porque a pesar de que son compañeros de fuerza, trabajé mucho tiempo con ellos”, dijo Ortiz desde el centro asistencial donde se recupera.

Ahora bien, este es el rostro de los 69 uniformados que murieron:

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69 víctimas de accidente aéreo by lauravalemh

LAURA VALENTINA MERCADO

