Resultados de Baloto y Revancha hoy, miércoles 4 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo de Baloto se realiza en la noche de este miércoles 4 de marzo de 2026 y concentra la atención de miles de apostadores en todo el país. Con acumulados millonarios y diferentes categorías de premio, el juego mantiene la expectativa de quienes esperan acertar la combinación que les cambie la vida.



La transmisión oficial se desarrolla entre las 11:00 y las 11:15 p. m., bajo estrictos protocolos de seguridad y transparencia. Los jugadores pueden seguir EN VIVO la extracción de las balotas a través de Canal 1 y de las plataformas digitales oficiales del operador, donde se publican los únicos resultados válidos para verificación y reclamación.



Resultados EN VIVO de Baloto y Revancha, miércoles 4 de marzo de 2026

Una vez finaliza el sorteo, se confirman los números correspondientes a la jornada de hoy:

Baloto



Números: 34 - 26 - 21 - 32 - 40

Revancha



Números: 10 - 26 - 12 - 06 - 19

En caso de que no se registre un ganador con la combinación completa, el acumulado se transfiere automáticamente al próximo sorteo, incrementando el monto disponible.



¿Cómo se juega Baloto?

Baloto opera bajo un sistema paramutual, en el que el 50 % del recaudo total se destina a la bolsa de premios y, de ese porcentaje, el 36,744 % corresponde al premio mayor. El valor restante se distribuye entre las demás categorías de aciertos.

Para participar, el jugador debe seleccionar:



Cinco números entre el 1 y el 43.

Una Superbalota entre el 1 y el 16.

Valor de la apuesta:



Baloto: $6.000

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados, redes de loteros y canales digitales oficiales habilitados en el país.



Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete en perfecto estado y verificar que los números coincidan exactamente con los resultados oficiales.



Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa tributaria vigente en Colombia.



Con el sorteo de hoy, Baloto continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte esté de su lado.

