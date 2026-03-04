En vivo
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
VENEZUELA
HERMANAS HERNÁNDEZ
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Resultados Lotería del Meta último sorteo del miércoles 4 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados Lotería del Meta último sorteo del miércoles 4 de marzo de 2026: números ganadores

Siga EN VIVO los resultados del más reciente sorteo de la Lotería del Meta, revise su tiquete y tenga en cuenta los requisitos para reclamar el premio.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 4 de mar, 2026
Lotería de Meta
Lotería de Meta
Lotería de Meta

Este miércoles 4 de marzo de 2026, la Lotería del Meta lleva a cabo un nuevo sorteo, uno de los más esperados por los apostadores del país. El tradicional juego, conocido como “la llanerita de los colombianos”, vuelve a captar la atención de miles de personas que siguen la transmisión en vivo a la espera de conocer los números ganadores.

Como ya es costumbre, durante la noche de hoy se realiza la extracción oficial, los apostadores podrán seguir el sorteo a partir de las 10:30 p.m., a través de la transmisión en vivo por los canales oficiales de Facebook y YouTube o por medio del Canal Trece.

Resultados EN VIVO Lotería del Meta hoy, 4 de marzo de 2026

  • Número ganador: 7094
  • Serie: 024

La Lotería del Meta realiza sus sorteos los días miércoles en horas de la noche, luego de la transmisión oficial la entidad publica los resultados en sus plataformas.

¿Cómo funciona la Lotería del Meta?

La mecánica del sorteo consiste en la compra de un billete que contiene una combinación de cuatro cifras y una serie específica. El valor del billete es aproximado y puede variar según el punto de venta, aunque generalmente es cercano a los $9.000, con la posibilidad de adquirir fracciones por $4.000 cada una.

Este sistema permite que los jugadores participen tanto por el premio mayor como por las diferentes categorías adicionales establecidas dentro del sorteo.

Plan de premios de la Lotería del Meta

El sorteo ofrece un premio mayor de $1.800 millones, además de múltiples premios secos. Entre ellos se incluyen montos de $300 millones, $200 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones, así como pagos por aproximaciones y combinaciones parciales.

Gracias a este esquema, en cada sorteo se benefician varios participantes, incluso si no aciertan el número completo del premio principal.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Meta?

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse en puntos de pago autorizados o en entidades afiliadas. Para los premios que superan el monto establecido, generalmente alrededor de $50 millones, los ganadores deben adelantar un trámite formal ante el operador oficial, presentando el billete original y cumpliendo con los requisitos correspondientes.

El plazo para reclamar los premios es limitado y suele estar entre 30 y 60 días calendario. Una vez vencido este periodo, los recursos no reclamados se destinan a obras sociales y fondos definidos por la ley.

Recomendaciones para los jugadores de la Lotería del Meta

La Lotería del Meta recomienda a los participantes verificar siempre los resultados en fuentes oficiales, no compartir información personal ni datos del billete en redes sociales o sitios no verificados, y conservar el billete en un lugar seguro. Quienes juegan de manera digital deben revisar el correo electrónico registrado, ya que las plataformas notifican automáticamente en caso de resultar ganadores.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

