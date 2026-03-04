En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto: premios último sorteo miércoles 4 de marzo

Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto: premios último sorteo miércoles 4 de marzo

Tome su billete y verifique si la suerte lo acompaña en la noche de este miércoles con los resultados oficiales de los principales sorteos del país.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 4 de mar, 2026
Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto: premios último sorteo miércoles 4 de marzo
Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto: premios último sorteo miércoles 4 de marzo
Loterías Manizales, Valle, Meta y Baloto

La expectativa marca la jornada de este miércoles 4 de marzo de 2026 con la realización de los sorteos de la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y Baloto, cuatro de los juegos de azar más representativos en Colombia. Miles de apostadores permanecen atentos a las transmisiones oficiales para conocer si las combinaciones ganadoras coinciden con sus billetes.

Desde las 10:30 p.m., los sorteos se desarrollan de manera escalonada y bajo estricta supervisión de las autoridades competentes, garantizando transparencia en cada extracción. Las transmisiones EN VIVO se realizan a través de canales regionales, señales nacionales y plataformas digitales oficiales, permitiendo verificar los resultados en tiempo real.

Resultados Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales realiza su sorteo semanal a las 11:00 p.m., consolidándose como uno de los juegos tradicionales con mayor trayectoria en el país y con un atractivo plan de premios.

Resultados oficiales:

  • Número ganador: 7525
  • Serie: 273

Los resultados definitivos se publican en el acta oficial del sorteo y en los canales digitales autorizados por la entidad.

Resultados Lotería del Valle

La Lotería del Valle juega esta noche a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo por Telepacífico y sus plataformas digitales. Este sorteo es reconocido por su amplio plan de premios, encabezado por un millonario premio mayor.

Resultados oficiales:

  • Número ganador: 3428
  • Serie: 194

El billete completo tiene un valor de $18.000 y puede adquirirse por fracciones en puntos autorizados y medios digitales habilitados.

Resultados Lotería del Meta

La Lotería del Meta, conocida como “la llanerita de los colombianos”, también realiza su sorteo a las 10:30 p.m., bajo supervisión oficial y con transmisión en Canal Trece y redes sociales institucionales.

Resultados oficiales:

  • Número ganador: 7094
  • Serie: 024

Los jugadores pueden participar adquiriendo el billete completo o fraccionado, con premios proporcionales según el tipo de compra.

Resultados Baloto y Revancha

El Baloto completa la jornada con su sorteo entre las 11:00 y las 11:15 p.m., transmitido por Canal 1 y plataformas digitales oficiales. Este juego permite participar en dos modalidades con una sola apuesta.

Baloto:

  • Números: 34, 26, 21, 32, 40
  • Superbalota: 12

Revancha:

  • Números: 10, 26, 12, 06, 19
  • Superbalota: 14

Para jugar, es necesario seleccionar cinco números entre el 1 y el 43 y una Superbalota entre el 1 y el 16. Si no hay ganador del premio mayor, el acumulado continúa creciendo para el próximo sorteo.

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente en los canales oficiales de cada operador y conservar el billete en buen estado para cualquier trámite de reclamación. Los premios superiores al monto establecido por ley están sujetos a retenciones tributarias vigentes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

