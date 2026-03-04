Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto: premios último sorteo miércoles 4 de marzo

La expectativa marca la jornada de este miércoles 4 de marzo de 2026 con la realización de los sorteos de la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y Baloto, cuatro de los juegos de azar más representativos en Colombia. Miles de apostadores permanecen atentos a las transmisiones oficiales para conocer si las combinaciones ganadoras coinciden con sus billetes.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
Desde las 10:30 p.m., los sorteos se desarrollan de manera escalonada y bajo estricta supervisión de las autoridades competentes, garantizando transparencia en cada extracción. Las transmisiones EN VIVO se realizan a través de canales regionales, señales nacionales y plataformas digitales oficiales, permitiendo verificar los resultados en tiempo real.
Resultados Lotería de Manizales
La Lotería de Manizales realiza su sorteo semanal a las 11:00 p.m., consolidándose como uno de los juegos tradicionales con mayor trayectoria en el país y con un atractivo plan de premios.
Resultados oficiales:
- Número ganador: 7525
- Serie: 273
Los resultados definitivos se publican en el acta oficial del sorteo y en los canales digitales autorizados por la entidad.
Resultados Lotería del Valle
La Lotería del Valle juega esta noche a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo por Telepacífico y sus plataformas digitales. Este sorteo es reconocido por su amplio plan de premios, encabezado por un millonario premio mayor.
Resultados oficiales:
- Número ganador: 3428
- Serie: 194
El billete completo tiene un valor de $18.000 y puede adquirirse por fracciones en puntos autorizados y medios digitales habilitados.
Resultados Lotería del Meta
La Lotería del Meta, conocida como “la llanerita de los colombianos”, también realiza su sorteo a las 10:30 p.m., bajo supervisión oficial y con transmisión en Canal Trece y redes sociales institucionales.
Publicidad
Resultados oficiales:
- Número ganador: 7094
- Serie: 024
Los jugadores pueden participar adquiriendo el billete completo o fraccionado, con premios proporcionales según el tipo de compra.
Resultados Baloto y Revancha
El Baloto completa la jornada con su sorteo entre las 11:00 y las 11:15 p.m., transmitido por Canal 1 y plataformas digitales oficiales. Este juego permite participar en dos modalidades con una sola apuesta.
Baloto:
- Números: 34, 26, 21, 32, 40
- Superbalota: 12
Revancha:
- Números: 10, 26, 12, 06, 19
- Superbalota: 14
Para jugar, es necesario seleccionar cinco números entre el 1 y el 43 y una Superbalota entre el 1 y el 16. Si no hay ganador del premio mayor, el acumulado continúa creciendo para el próximo sorteo.
Publicidad
Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente en los canales oficiales de cada operador y conservar el billete en buen estado para cualquier trámite de reclamación. Los premios superiores al monto establecido por ley están sujetos a retenciones tributarias vigentes.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co