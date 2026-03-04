Resultados de la Lotería del Valle hoy, miércoles 4 de marzo de 2026: números ganadores

La noche de este miércoles 4 de marzo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Valle, uno de los juegos de azar más tradicionales del país. El sorteo concentra la atención de miles de apostadores que esperan conocer la combinación ganadora del premio mayor y los incentivos adicionales contemplados en el plan oficial.



El juego, administrado por la Beneficencia del Valle del Cauca, pone en circulación un atractivo esquema de premios encabezado por un millonario acumulado. La transmisión se desarrolla EN VIVO en horario nocturno a través de Telepacífico y de las plataformas digitales como YouTube y Facebook Live, bajo supervisión de delegados y autoridades competentes que garantizan transparencia en el proceso.



Resultados EN VIVO Lotería del Valle, miércoles 4 de marzo de 2026

Una vez concluye la transmisión oficial, la entidad publica la combinación ganadora correspondiente al sorteo de hoy en sus canales autorizados.



Número ganador: 3428

3428 Serie: 194

Se recomienda a los jugadores verificar el billete únicamente con la información oficial antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



Plan de premios de la Lotería del Valle

Para este sorteo, la Lotería del Valle ofrece:



Premio mayor: $9.000 millones

Un premio seco de $500 millones

Dos premios secos de $100 millones

Tres premios secos de $60 millones

Un premio seco de $40 millones

Veinticinco premios secos de $30 millones

A estos se suman pagos por aproximaciones, que reconocen aciertos parciales como primeras cifras, últimas cifras, coincidencias sin serie y número en distinto orden, conforme al plan vigente.



¿Cómo participar y reclamar premios que ofrece la Lotería del Valle?

Los interesados pueden adquirir el billete completo o por fracciones autorizadas, cada uno compuesto por un número de cuatro cifras y una serie. El valor del billete completo es de $18.000 y el pago del premio se realiza proporcionalmente según la fracción adquirida.

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete en buen estado y sin alteraciones. Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los premios mayores deben gestionarse directamente ante la Lotería del Valle, presentando el documento de identidad original.

Los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes y deben reclamarse dentro del plazo establecido por la normativa colombiana.



Con el sorteo de hoy, la Lotería del Valle mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que confían en que la suerte pueda cambiar su destino en cuestión de segundos.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co