Resultados de Chontico Día hoy 1 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El inicio de un nuevo mes renueva las ilusiones de miles de apostadores en Colombia que confían en los juegos de azar para cambiar su realidad económica. Este miércoles 1 de julio de 2026, el sorteo de Chontico Día, uno de los chances más tradicionales y populares de la geografía nacional, ha cumplido con su habitual jornada bajo la estricta vigilancia de los entes reguladores como Coljuegos.



Números ganadores del Chontico Día del 1 de julio

Estos son los números ganadores que dejó el primer sorteo del mes de julio:



Número Ganador:

Quinta balota:

(Nota: El número será actualizado en tiempo real una vez finalice el escrutinio oficial en la transmisión de Telepacífico).



¿Cómo funciona y cuál es el plan de premios?

El Chontico Día opera mediante un sistema de tómbolas electromecánicas que seleccionan balotas numeradas de manera totalmente aleatoria. El resultado principal se compone de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y, como innovación incorporada en los últimos años, incluye una quinta balota o número adicional que abre la puerta a dinámicas multiplicadoras (como el "Chontico Millonario").

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El esquema de incentivos económicos se rige de forma estricta por la regulación colombiana para los juegos de suerte y azar. De este modo, por cada peso neto apostado (valor antes de IVA), el plan de premios distribuye sus ganancias de la siguiente manera:

Cuatro cifras (Súper pleno): Paga 4.500 veces lo apostado si coinciden todas las cifras en el orden exacto.

Paga 4.500 veces lo apostado si coinciden todas las cifras en el orden exacto. Cuatro cifras (Súper combinado): Paga 308 veces lo apostado si caen las mismas cifras en cualquier orden.

Paga 308 veces lo apostado si caen las mismas cifras en cualquier orden. Tres cifras (Pleno): Paga 400 veces el valor jugado (las últimas tres cifras en orden).

Paga 400 veces el valor jugado (las últimas tres cifras en orden). Tres cifras (Combinado): Paga 83 veces lo apostado.

Paga 83 veces lo apostado. Dos cifras ("La pata"): Paga 50 veces el valor de la apuesta.

Paga 50 veces el valor de la apuesta. Una cifra ("La uña"): Paga 5 veces lo invertido.

¿Cuándo juega y por dónde se pueden ver los resultados?

Este sorteo se caracteriza por su constancia. Juega de manera ininterrumpida de lunes a domingo, incluyendo todos los días festivos del año. La cita diaria es a las 1:00 p.m., momento exacto en el que giran las balotas.



La transmisión en directo se realiza por televisión abierta a través de la señal del canal regional Telepacífico. Adicionalmente, las principales redes de juego aliadas y los portales radiales y digitales difunden el boletín oficial pocos minutos después de validarse el escrutinio.



¿Cómo jugar y cuánto se puede apostar?

Para participar, el ciudadano mayor de edad únicamente debe acercarse a los puntos de venta autorizados de las redes oficiales de apuestas del país, tales como SuperGIROS, Gane o Paga Todo. El proceso consiste en elegir el número de su preferencia y definir la cantidad de cifras a las que desea apuntar.



El Chontico Día destaca por su accesibilidad económica: el monto mínimo legal por tiquete suele iniciar desde los $500 pesos y permite un tope máximo por apuesta de $25.000 pesos, adaptándose así tanto a presupuestos pequeños como a jugadas de mayor volumen.



¿Qué hacer si resulta ganador?

Si la fortuna lo acompaña y sus números coinciden con el reporte oficial de hoy, debe seguir los siguientes lineamientos legales para hacer efectivo su dinero:

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Conservar el formulario: El tiquete físico es el único título valor válido. Manténgalo en perfecto estado; cualquier rayón, tachadura, enmendadura o daño por humedad puede invalidar el cobro. Premios menores (Menos de 48 UVT): Puede cobrarlos de manera inmediata en efectivo presentándose con su cédula de ciudadanía original en cualquier punto de la red autorizada donde compró el chance. Premios mayores: Si el acumulado es alto (especialmente si supera las 182 UVT), deberá acudir a la sede administrativa principal del concesionario. Se le exigirá la cédula original con su respectiva fotocopia, el RUT actualizado y un certificado bancario con vigencia menor a 30 días, ya que estos montos se desembolsan vía transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Tenga en cuenta que se aplicará el descuento de ley por el impuesto de ganancias ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.