Resultados de Chontico Día hoy 28 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

El sorteo de Chontico Día se realiza este domingo 28 de junio de 2026 y mantiene la atención de quienes participan en esta modalidad de chance en diferentes regiones de Colombia. Como ocurre diariamente, una vez finaliza la extracción oficial, el operador publica los resultados para que los participantes puedan verificar si el número registrado en su tiquete coincide con la combinación favorecida de la jornada.



Las autoridades recomiendan consultar la información únicamente a través de los canales oficiales y conservar el comprobante de la apuesta en buen estado hasta confirmar los resultados definitivos. El tiquete original es el documento indispensable para cualquier eventual proceso de reclamación.

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Resultados de Chontico Día del 28 de junio de 2026

Tras finalizar el sorteo correspondiente a este domingo, estos son los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador: 5190

5190 Quinta cifra:0

Se recomienda revisar cuidadosamente los datos impresos en el tiquete antes de iniciar cualquier trámite de cobro, verificando que coincidan exactamente con la combinación anunciada por el operador.

¿Cómo se juega Chontico Día?

Chontico Día es un juego de suerte y azar en el que los participantes seleccionan un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999. El objetivo principal consiste en acertar la combinación ganadora anunciada durante el sorteo.



El juego ofrece diferentes modalidades que permiten participar según el tipo de acierto elegido al momento de realizar la apuesta. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados y establecimientos habilitados, además de algunas plataformas autorizadas para este tipo de juegos.



El valor mínimo de participación es de 500 pesos colombianos, aunque cada persona puede decidir el monto de su apuesta conforme a las condiciones establecidas por el operador.

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Modalidades de premio disponibles

Chontico Día contempla distintas opciones de premiación de acuerdo con la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta:

Cuatro cifras directo (superpleno) .

. Cuatro cifras combinado .

. Tres cifras directo .

. Tres cifras combinado .

. Dos cifras o pata .

. Una cifra o uña .

. Quinta cifra, cuando aplica según las condiciones del juego.

Cada modalidad cuenta con reglas específicas de premiación y diferentes probabilidades de acierto.

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Horario del sorteo de Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Una vez concluye la extracción, los resultados oficiales son certificados y posteriormente publicados mediante los canales autorizados para consulta de todos los participantes.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que obtengan un premio deben conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que este constituye el único documento válido para acreditar el derecho al cobro.

Generalmente, para reclamar un premio es necesario presentar:

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El tiquete original sin alteraciones .

. Documento de identidad vigente .

. Los requisitos adicionales que establezca el operador para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos superiores requieren un trámite directamente ante las oficinas habilitadas por la entidad responsable.

Las autoridades también recomiendan no compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería para evitar posibles fraudes o el uso indebido de la información.

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Finalmente, recuerdan que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vence ese periodo, el derecho al cobro expira conforme a la normativa vigente para los juegos de suerte y azar en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co