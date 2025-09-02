Resultados de la Lotería de la Cruz Roja último sorteo del martes 2 de septiembre: números ganadores

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este martes 2 de septiembre de 2025 se realizará el sorteo número 3116 de la Lotería de la Cruz Roja, una tradición que cada semana capta la atención de los apostadores en Colombia. La transmisión en vivo iniciará a las 10:55 p. m. a través del Canal 1 y de las redes sociales oficiales de la entidad, incluida su página de Facebook. En esta ocasión, el evento coincidirá con el sorteo de la Lotería del Huila, que también se llevará a cabo esa misma noche en los canales de difusión autorizados.
Para participar, los jugadores deben elegir una combinación de cuatro cifras, que van del 0000 al 9999. Además del premio mayor, se entregan premios secos y recompensas para quienes acierten aproximaciones al número ganador principal. Los fondos recaudados por la Lotería de la Cruz Roja son destinados a sus programas de ayuda humanitaria, ya que es una entidad sin ánimo de lucro.
El sorteo de esta jornada correspondió al número 3117 y ofreció un premio mayor de 7.000 millones de pesos. El número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:
Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja entrega múltiples premios secundarios o secos, distribuidos de la siguiente manera:
Publicidad
El valor de estos premios puede consultarse en detalle en el sitio web de la lotería, donde se presenta el plan de premios oficial y el cálculo del valor neto después de impuestos. A esto se suman premios por aproximación al número mayor, lo cual amplía las probabilidades de obtener alguna ganancia. Entre las aproximaciones, se destacan:
La Lotería de la Cruz Roja está disponible en los 31 departamentos del país y en Bogotá gracias a una amplia red de distribución que facilita la compra de billetes en todo el territorio nacional y genera empleo a miles de personas vinculadas a su comercialización. Cada billete completo está compuesto por tres fracciones y tiene un valor de 15.000 pesos. Sin embargo, los jugadores también pueden adquirir solo una fracción por 5.000 pesos.
Publicidad
Para ubicar el punto de venta más cercano, los interesados pueden ingresar al portal oficial de la Lotería de la Cruz Roja. En caso de obtener un premio, será indispensable presentar el billete original, en buen estado y sin enmendaduras, en la sede autorizada de la región correspondiente para realizar el cobro.
En caso de resultar ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja, el cobro debe hacerse de manera presencial. Para ello, es necesario presentar la cédula de ciudadanía vigente en la sede principal de la entidad, ubicada en Bogotá, Avenida Carrera 68 No. 68B-31. Los resultados oficiales pueden verificarse a través del boletín publicado en la página web de la Lotería, en sus redes sociales, en los puntos de venta autorizados o comunicándose al teléfono (1) 3115432, opción 0 o extensión 100.
Publicidad
Debe tener en cuenta que los premios que superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) están sujetos a una retención en la fuente del 20%. El valor neto correspondiente se puede consultar en el plan de premios oficial de la entidad. Antes del sorteo, es fundamental comprobar la autenticidad del billete adquirido. Para ello, revise los siguientes aspectos:
Publicidad
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co