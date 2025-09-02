Resultados de la Lotería de la Cruz Roja último sorteo del martes 2 de septiembre: números ganadores

Este martes 2 de septiembre de 2025 se realizará el sorteo número 3116 de la Lotería de la Cruz Roja, una tradición que cada semana capta la atención de los apostadores en Colombia. La transmisión en vivo iniciará a las 10:55 p. m. a través del Canal 1 y de las redes sociales oficiales de la entidad, incluida su página de Facebook. En esta ocasión, el evento coincidirá con el sorteo de la Lotería del Huila, que también se llevará a cabo esa misma noche en los canales de difusión autorizados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para participar, los jugadores deben elegir una combinación de cuatro cifras, que van del 0000 al 9999. Además del premio mayor, se entregan premios secos y recompensas para quienes acierten aproximaciones al número ganador principal. Los fondos recaudados por la Lotería de la Cruz Roja son destinados a sus programas de ayuda humanitaria, ya que es una entidad sin ánimo de lucro.

Resultados EN VIVO de la Lotería de la Cruz Roja 2 de septiembre

El sorteo de esta jornada correspondió al número 3117 y ofreció un premio mayor de 7.000 millones de pesos. El número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:



Números ganadores:

Serie:

Plan de premios Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja entrega múltiples premios secundarios o secos, distribuidos de la siguiente manera:

Publicidad

Un seco por 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos cada uno.

Diez secos de 30 millones de pesos.

Quince secos de 20 millones de pesos.

Veinte secos de 10 millones de pesos.

El valor de estos premios puede consultarse en detalle en el sitio web de la lotería, donde se presenta el plan de premios oficial y el cálculo del valor neto después de impuestos. A esto se suman premios por aproximación al número mayor, lo cual amplía las probabilidades de obtener alguna ganancia. Entre las aproximaciones, se destacan:

Premio por el número ganador con diferente serie: $4.066.265

Tres primeras cifras correctas: $60.000

Dos primeras y última cifra correctas: $60.000

Tres últimas cifras correctas: $60.000

Dos primeras cifras correctas: $30.000

Dos últimas cifras correctas: $30.000

Última cifra correcta: $15.000

¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja está disponible en los 31 departamentos del país y en Bogotá gracias a una amplia red de distribución que facilita la compra de billetes en todo el territorio nacional y genera empleo a miles de personas vinculadas a su comercialización. Cada billete completo está compuesto por tres fracciones y tiene un valor de 15.000 pesos. Sin embargo, los jugadores también pueden adquirir solo una fracción por 5.000 pesos.

Publicidad

Para ubicar el punto de venta más cercano, los interesados pueden ingresar al portal oficial de la Lotería de la Cruz Roja. En caso de obtener un premio, será indispensable presentar el billete original, en buen estado y sin enmendaduras, en la sede autorizada de la región correspondiente para realizar el cobro.

¿Qué hacer si gana la Lotería de la Cruz Roja?

En caso de resultar ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja, el cobro debe hacerse de manera presencial. Para ello, es necesario presentar la cédula de ciudadanía vigente en la sede principal de la entidad, ubicada en Bogotá, Avenida Carrera 68 No. 68B-31. Los resultados oficiales pueden verificarse a través del boletín publicado en la página web de la Lotería, en sus redes sociales, en los puntos de venta autorizados o comunicándose al teléfono (1) 3115432, opción 0 o extensión 100.

Publicidad

Debe tener en cuenta que los premios que superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) están sujetos a una retención en la fuente del 20%. El valor neto correspondiente se puede consultar en el plan de premios oficial de la entidad. Antes del sorteo, es fundamental comprobar la autenticidad del billete adquirido. Para ello, revise los siguientes aspectos:

Fecha del sorteo: debe coincidir con la información impresa en el billete.

debe coincidir con la información impresa en el billete. Valor: $15.000 para billete completo (tres fracciones) o $5.000 por fracción.

$15.000 para billete completo (tres fracciones) o $5.000 por fracción. Estado físico: no debe presentar tachaduras, enmendaduras ni alteraciones.

no debe presentar tachaduras, enmendaduras ni alteraciones. Número y serie: deben estar claramente visibles en texto y en cifras.

deben estar claramente visibles en texto y en cifras. Código de barras: debe aparecer junto con el nombre, dirección y teléfono del distribuidor autorizado.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co