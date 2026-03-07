Ángel Barajas conquistó medalla de oro en barras paralelas en la Copa del Mundo de Gimnasia de Bakú

El gimnasta colombiano Ángel Barajas se alzó con la medalla de oro en la prueba de barras paralelas durante la parada de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística celebrada en Bakú, Azerbaiyán. El deportista cucuteño logró imponerse en la final con una puntuación de 14.600, superando al japonés Wataru Tanigawa, quien obtuvo 14.200 puntos, y el australiano Jesse Moore, que completó el podio con una calificación de 14.000.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este triunfo representa el primer título de Barajas en el circuito de las paradas de la Copa del Mundo, una serie de eventos internacionales que congrega a los especialistas más destacados del planeta.

Aunque el deportista ya había alcanzado finales y podios previos, incluyendo una medalla de plata reciente en la Copa del Mundo de Cottbus, Alemania, el primer lugar se le había mostrado esquivo hasta su actuación en territorio azerbaiyano.



Con este resultado, el joven gimnasta de 19 años consolida su progresión en las barras paralelas, un aparato que ha sumado a su dominio técnico habitual en barra fija y suelo.



¡QUE RUTINA ÁNGEL 🤯! Así fue como Ángel Barajas se llevó la medalla de oro 🥇 en la Copa Mundo de Azerbaiyán.



¡Disfruten este momento 💛💛💙❤️!



pic.twitter.com/1r28J7sPbk — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) March 7, 2026

Publicidad

Joven prodigio de la gimnasia

En entrevista con Los Informantes, Ángel Barajas reveló cómo ha sido su trayectoria profesional y el esfuerzo detrás de sus sueños. Este cucuteño se ha convertido en una de las promesas más destacadas de este deporte, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica.

La energía desbordante de Barajas llevó a que un vecino le sugiriera a su madre que lo llevara al coliseo para canalizar su potencial. No obstante, el camino hacia el éxito no ha estado exento de dificultades económicas.

Publicidad

Barajas nació el 12 de agosto de 2006 en un barrio popular de Cúcuta. Tras la separación de sus padres cuando tenía seis años, sus hermanos mayores asumieron roles laborales para sostener el hogar. El gimnasta recordó que su medio hermano, aun siendo menor, aportaba a la economía familiar: “Él con lo poco que ganaban pues aportaba en algo para el desayuno”. Posteriormente, Barajas consiguió patrocinios que le permitieron cubrir sus necesidades y ayudar en su casa.

Su formación deportiva ha estado bajo la lupa del entrenador Jairo Ruiz, considerado una figura fundamental en la gimnasia colombiana. Ruiz conoció a Ángel a los cinco años y se ha dedicado a sacar lo mejor del talento innato que posee Barajas.

Para el entrenador, el éxito de Barajas es un reflejo de superación. “Para mí esto significa perfección, significa pasión. Para mí esto es parte de mi vida porque ver que un niño de estrato uno pueda salir adelante y ser campeón sudamericano, panamericano y mundial es una felicidad que pocos sentimos y poco la irradiamos. Para mí la gimnasia lo es todo”, afirmó el entrenador de más de cinco generaciones de deportistas élite entre ellos, Jossimar Calvo, gimnasta colombiano.

“Tenemos que creer y querer lo nuestro. Cuando uno sabe interpretar esas palabras, usted puede decir que puede alcanzar lo que usted quiere en la vida, no es plata, la felicidad es poder alcanzar metas que nadie puede alcanzar”, agregó.

Publicidad

La disciplina es el eje central de la rutina de Barajas, quien entrena ocho horas diarias. Según su preparador, “la disciplina no se negocia”. Esta exigencia incluye un entrenamiento que abarca también desde la alimentación hasta un descanso estricto.

En el aspecto mental, Barajas utiliza técnicas de visualización y palabras clave para manejar la presión de la competencia. El gimnasta explicó que antes de subir a un aparato emplea una palabra específica para calmar la ansiedad: “A mí un amigo me enseñó que respirara y que antes de montarme el aparato me dijera ‘demente’, le da como un stop a esa ansiedad del no querer fallar”. Ángel Barajas sostiene que el entrenamiento mental es clave para convertirse en un atleta de élite y alcanzar sus metas.

Los “sacrificios” del deporte de alto rendimiento

El compromiso con el alto rendimiento ha implicado renuncias personales para el atleta cucuteño. Barajas limita el uso del celular porque “quita mucha energía” y ciertas salidas sociales. Todas las noches antes de que se vaya a dormir después de un día de trabajo y ardua disciplina, se visualiza como campeón.

Publicidad

Con la obtención de este oro en Bakú, Ángel Barajas reafirma su posición como uno de los gimnastas más completos del mundo. Barajas es un atleta fuera de serie catalogado por la Federación Internacional de Gimnasia, FIG, como “el gimnasta más fascinante surgido de un país sudamericano en los últimos años”.